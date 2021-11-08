«Тампа» — «Каролина». Андрей Василевский не остановит Андрея Свечникова

«Каролина» за 10 игр забросила 39 раз. На счету Андрея Свечникова семь шайб и семь передач.

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Каролина». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.13, успех «Харрикейнз» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» 10 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Каролина» 10 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.90, и тотал меньше 5.5 гола — за 1.90. Гол на первой минуте идёт за 11.50, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.80.

«Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (10.11.2021)

На 10 ноября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 встреч. Отечественным любителям хоккея отдельное внимание стоит обратить, конечно же, на противостояние «Тампы» и «Каролины», которое пройдёт на льду «Амали-Арены». Ночь хоккея обещает быть длинной, лучше запастись кофе. Первое вбрасывание состоится в 03:00 мск.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, набрав 14 баллов за 11 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет семь пунктов. При этом ещё три команды сейчас имеют по 14 баллов. Одна ошибка может изменить положение в таблице. Хотя последние пять встреч прошли хорошо. Лишь раз на выезде уступили «Торонто» (1:2 ОТ).

Плюс четыре победы. Последняя пришлась на выезд к «Оттаве» (5:2). «Лайтнинг» забросили три шайбы в третьем периоде, добив этим соперника. А ведь в составе отсутствовали Никита Кучеров, который выбыл примерно до конца декабря, и Михаил Сергачёв. Защитник получил дисквалификацию в игре с «Торонто» за удар в голову Митча Марнера.

Кстати, поэтому в предстоящей встрече с «Харрикейнз» российский защитник сможет помочь партнёрам лишь мысленно. А ведь за 10 игр до этого он набрал шесть баллов, что более чем недурно. Без Кучерова «молнии» справляться привыкли, а вот без Сергачёва тяжело будет прежде всего Андрею Василевскому.

«Каролина» располагается на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 18 баллов за 10 встреч. Отставание от «Флориды» составляет всего три пункта, зато есть матч в запасе, он может приблизить к первой строчке. Два балла как раз отобрал лидер конференции, выиграв 5:2. Кстати, всего одна победа отделяла «Харрикейнз» от рекорда лиги, но соперник оказался слишком силён.

До этого подопечные Рода Бриндамора имели девять побед в основное время. При этом лишь раз обыграли соперника с минимальным преимуществом. В остальном все победы были как минимум с разницей в две шайбы. Показатели действительно впечатляют. Андрей Свечников, к слову, тоже чувствует себя отлично: за 10 встреч записал на свой счёт 14 баллов. Семь из них — заброшенные шайбы.

«Каролина Харрикейнз» с сезона-2018/2019 постоянно находится в зоне плей-офф. Так что доказывать своё мастерство не приходится. Костяк мощный, говорить об единичном случае серии побед тоже неправильно. Пожалуй, всё закономерно. Банда растёт, прогрессирует. Впрочем, расслабляться нельзя, ведь сейчас в соперниках будет двукратный победитель Кубка Стэнли.

Но «Каролина» готова. В очных встречах не так всё красиво. «Тампа-Бэй» на своём льду выиграла три из пяти. А если взять 10 последних матчей, то в шести одержала победу. Но вот тотал голов не всегда был высоким. Андрей Василевский, безусловно, один из лучших вратарей в мире, но сейчас его команда лишь на восьмой строчке. Не без оснований.

Встреча обещает быть интересной. Из пяти игр дома «Лайтнинг» выиграли две последних, а «Каролина» на выезде проиграла лишь серьёзной «Флориде», от которой, кстати, не так давно натерпелись и сами «молнии». Большинство без Никиты Кучерова просело, однако в остальном тренерский штаб нащупывает связки.

Наверняка соперники будут настроены серьёзно. Каждой стороне необходимы два очка. «Тампе» пора убираться с восьмой строчки, но даст ли «Каролина» такую возможность? С учётом хорошего старта сезона — очень вряд ли. Так что ставить на уверенную победу какой-то из команд мы бы не стали.

Зато проверить тотал больше 5.5 шайбы вполне можно. Последние две личные встречи дома «Тампа-Бэй» играла результативно. При этом выходила победителем. Однако сейчас «Харрикейнз» идут с девятью победами в 10 встречах и забрасывают в среднем больше трёх шайб. Второй вариант для ставки — ИТБ2 2.5 шайбы за 1.92.

«Тампа-Бэй» — «Каролина»: прогноз и ставка на матч НХЛ 10 ноября 2021 года

«Каролина» выдала отличный старт, остановить её сумела только удивительная «Флорида». «Тампа-Бэй» выглядит на старте хуже, проиграв пять встреч. Кадровые потери дают о себе знать. Василевский по праву является одним из лучших голкиперов, но без Кучерова и Сергачёва будет тяжелее обычного. Нападение у «Харрикейнз» в порядке. Так что ждём голов.

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Каролины» больше 2.5 шайбы за 1.92.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Вашингтон» — «Баффало».

Где смотреть матч «Вашингтон» — «Баффало»?