НХЛ, НБА и другие турниры. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 ноября.
На что ставить в футболе 9 ноября
Сборные напряжённо готовятся к решающим матчам отбора ЧМ-2022, поэтому клубный футбол пока на паузе. Откровенно говоря, ставить сегодня особенно не на что, разве что на матчи низших лиг. Например, 6 матчей пройдёт в ФНЛ-2. В ночь на среду в чемпионате Бразилии сыграют «Гремио» и «Флуминенсе». На этом, в общем-то, и всё.
На что ставить в хоккее 9 ноября
КХЛ тоже ушла на перерыв, связанный с Кубком Карьяла. Но турнир сборных ещё не начался, так что внимание пока на клубный хоккей. В ночь на среду в НХЛ сразу 10 игр.
Кроме того, 3 матча в ВХЛ, ещё 7 матчей пройдёт в чемпионате МХЛ. В общем, пережить день до Кубка Карьяла худо-бедно можно.
На что ещё ставить 9 ноября
Теннисные турниры на этой неделе проходят в Стокгольме, Братиславе, Монтевидео, Ортизеи, Руане и Ноксвилле. Во Франции Алексей Ватутин сыграет с молдаванином Раду Алботом, а Андрей Кузнецов померится силами с Александром Мюллером.
В баскетболе пройдут матчи в Кубке Европы и Лиге чемпионов, но без участия российских клубов, а вот в волейбольном Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» вступит в борьбу матчем с эстонским «Тарту».
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