«Детройт» — «Эдмонтон». Коннор Макдэвид оставит Овечкина позади в гонке бомбардиров

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Детройта» идёт за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 10 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Детройт» — «Эдмонтон» 10 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Гол в первые 10 минут идёт за 1.59, вероятность серии буллитов оценена в 9.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

«Детройт» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (10.11.2021)

Пора возвращаться к рабочим будням. В Национальной хоккейной лиге на 10 ноября запланировано 10 встреч. Любопытных вывесок много, отдельное внимание определённо стоит уделить противостоянию «Детройта» и «Эдмонтона», которое пройдёт на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте. Первое вбрасывание состоится в 03:30 мск.

«Детройт» идёт девятым в Восточной конференции, набрав 14 баллов за 13 игр. У идущей на пятой строчке «Филадельфии» и ещё трёх команд в активе столько же, зато есть по несколько игр в запасе. Положение могло быть лучше, если бы не семь поражений. Результат не самый хороший, но и не ужасный. К слову, последние две встречи клуб из Детройта выиграл.

Сперва в гостях дожал в овертайме «Баффало» (4:3 ОТ), а затем дома разгромил «Вегас» (5:2), забросив три шайбы в первом периоде. Одна из пяти, кстати, на счету Владислава Наместникова, который в 13 играх отметился семью баллами по системе «гол+пас». Пять из них — заброшенные шайбы. Добротно. Особенно на фоне прошлого сезона, где всего набралось 17 баллов.

Времена великой «русской пятёрки» давно миновали. «Детройт» с сезона-2016/2017 не выходит в плей-офф. Как раз в 2016 году ушёл из состава кудесник Павел Дацюк. В памяти болельщиков наверняка осталось, как Дацюк и Зеттерберг играли вместе. Сейчас, конечно, совсем другое время, клубу потихоньку нужно избавляться от клейма безнадёжного аутсайдера.

«Эдмонтон» лидирует на Западе, набрав 18 баллов из 20 возможных. Проиграл лишь «Филадельфии» (3:5) на своём льду. При этом установил рекорд лиги, забросив в 10 матчах подряд в большинстве на старте регулярного чемпионата. Это лучшая серия в НХЛ с 2007 года. При этом удалось выдать лучший старт в сезоне с девятью победами в 10 играх.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид сейчас занимают первое и второе места среди полевых игроков с 23 и 22 баллами соответственно. Опередили даже Александра Овечкина, у которого 21 балл в 12 играх! При этом Драйзайтль до недавного времени лидировал в снайперской гонке с 10 шайбами в 10 встречах. Россиянин минувшей ночью забил 11-й гол и вырвался вперёд.

Драйзайтль и Макдэвид уже набрали на двоих 45 баллов и вряд ли планируют останавливаться. Эта парочка давно страшит многих соперников. В последнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5 ОТ) как раз Коннор Макдэвид сравнял счёт своим шикарным сольным проходом за три минуты до сирены и и перевёл игру в овертайм. А после поучаствовал в голевой атаке.

Победу в овертайме принёс Драйзайтль. При этом оба игрока записали на свой счёт по три балла. Теперь на их пути встанет «Детройт», который в защите точно не лучший — пропустил 44 раза. По личным встречам всё интереснее. Последняя дома осталась за «Ред Уингз» (3:1), но до этого три поражения подряд. Другие победы в Детройте случались ещё при Дацюке.

«Эдмонтон» на старте сезона очень хорош, показывает такие же результаты, как лидирующая в НХЛ «Флорида». Правда, «Ойлерз» в Кубке Стэнли последние два сезона оставался не у дел, в прошлом розыгрыше вылетел в первом раунде за четыре встречи. Хотя мечтали, конечно, о большем. Есть сразу два лидера, которые показывают себя очень хорошо. В лучшие сезоны набирали свыше 100 баллов.

«Детройт» такими звёздами и показателями не может похвастаться, хотя костяк постепенно становится крепче. Дилан Ларкин набрал восемь очков в девяти встречах, немного не хватает стабильности. А вот Тайлер Бертуцци оформил 15 очков за 10 игр, девять из которых — заброшенные шайбы. Только «Эдмонтон» пропустил всего 28 шайб. На фоне нестабильной обороны соперника это очень неплохо.

Плюс на выезде пока не проигрывает со старта сезона в трёх матчах. Хозяевам будет тяжело, хоть дома и выиграли три из пяти последних встреч в сезоне. И всё же по совокупности факторов фаворит просматривается явно. Так что мы бы рассмотрели комбинированную ставку «П2 + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.05. Свои четыре-пять шайб соперники забросят, но слишком много голов тоже не ждём.

«Детройт» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 10 ноября 2021 года

«Эдмонтон» уже поставил рекорд клуба и повторил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в большинстве. Лидеры сейчас показывают отличные результаты. «Детройт» давно находится в перестройке, постепенно состав становится мощнее, но разница в уровне исполнителей очевидна. Защита вряд ли устоит против звёздных игроков. Нападение ещё может дать работу вратарю гостей, но всё мастерство «Ойлерз» выше. Играем победу канадского клуба.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.05.

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