Грузия — Швеция. И как после такого не верить в чудеса?

11 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Грузия — Швеция. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех грузинов оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Грузия — Швеция 11 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Грузия — Швеция получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Грузия — Швеция (11.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место развязке в отборе на ЧМ-2022 в Катаре. В девятом туре 11 ноября в Европе запланировано сразу 10 встреч. Разумеется, повышенное внимание будет приковано к сборной России, но есть и другие интригующие вывески. На стадионе «Батуми Арена» Грузия примет Швецию.

Даже без Златана Ибрагимовича шведская сборная в последнее время смотрится отлично. Во-первых, возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 15 баллов. На хвосте сидит Испания, отстающая на два пункта. С испанцами по итогу и пойдёт борьба за первое место. Идущие на третьем месте греки отстали на шесть очков. Теоретические шансы вклиниться в борьбу сохраняются, не более того.



Подопечные Янне Андерссона пока уступили только однажды, а именно — Греции (1:2). Хотя удалось по итогу отомстить в ответном матче (2:0). Во всех остальных противостояниях — победы. Над Грузией (1:0), дважды с одинаковым счётом над Косово (3:0 и 3:0) и даже над самой сборной Испании (2:1).



В Лиге наций у шведов не заладилось. Немудрено. Попали в «группу смерти» к Франции, Португалии и Хорватии. Показали один весомый недостаток — редко забивали. Главный тренер предпочитает закрытую модель игры. Но она приносит свои плоды, ведь ворота под надёжной защитой. К слову, после шести туров отбора на ЧМ-2022 пропущено всего три мяча. Меньше лишь у трёх команд.

Однако даже против аутсайдеров много забить не получается. Пока предел — три мяча в ворота сборной Косово. Низкая результативность помешала и на Евро-2020, который проводился в 2021 году. В 1/8 финала не удалось обыграть сборную Украины (1:2). Хотя тогда вмешалось и удаление, и в целом фортуна оказалась на стороне украинцев.



Впрочем, состав сейчас довольно крепкий. Атакующей линии вполне можно даже позавидовать. Александер Исак в порядке, Деян Кулушевски и Эмиль Форсберг по-прежнему хороши. Однако голы всё равно идут не так часто, как хотелось бы. Пока этого хватает, но руководство, видимо, решило подстраховаться.



Великий Златан вернулся в национальную команду. Сыграть на чемпионате Европы — 2020 помешала травма, теперь со здоровьем вроде бы порядок, по крайней мере, на данный момент. Так что 40-летний нападающий готов снова показать класс. Вместе с Виктором Классоном из «Краснодара» он попал в заявку на ноябрьские встречи.

Где смотреть матч Хорватия — Россия?

В шести матчах итальянской Серии А на счету Ибрагимовича три гола и одна результативная передача. А ведь форвард часто отсутствовал из-за травм. Так что, можно сказать, он только набирает форму. Такими темпами, похоже, играть будет до глубокой старости. Интересно, знает ли об этом старость?

У Грузии таких звёзд не имеется, а голы вообще по пальцам можно сосчитать: четыре мяча после шести матчей квалификации. Зато пропущенных хоть отбавляй — 12 штук. Хотя благодарить, скорее, нужно сборную Испании, которая за два присеста оформила шесть. Остальные битвы были проведены более чем дисциплинированно.



Плохая результативность в атаке — вот ахиллесова пята грузинской команды. Состав гордый, но не более того. В нападении нередко появляются совсем юные игроки. Например, Хвича Кварацхелия и Георгий Цитаишвили. Только максимальный успех был достигнут в единственном победном матче с Косово (2:1). Первую игру даже проиграли (0:1).

Главным тренером сборной Грузии относительно недавно стал Вилли Саньоль. Французский специалист нередко использует разные схемы, подстроиться под которые составляет немало труда. Вот только не только противнику, но и собственным подопечным. Оттого и замкнутость в атаке.



Сборная Швеция точно не самая забивная команда. Хотя в Грузии, вероятно, придётся действовать с позиции силы. Несмотря на именитых исполнителей в составе, возвращение Златана Ибрагимовича и его голевое чутьё, мячей в сетке вряд ли окажется много. Грузия, в свою очередь, довольно хороша в защите, но забивать голы — тоже не её конек.



Предыдущая очная встреча завершилась с минимальным перевесом шведов, есть все предпосылки к аналогичному результату и теперь. Думаем, можно взять тотал меньше 2.5 мяча за 1.86. Вариант посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.99. Ждём чего-то вроде 1:0 или 2:0 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Грузия — Швеция 11 ноября 2021 года

Возвращение Златана Ибрагимовича в расположение сборной — исторический момент. Опытный игрок наверняка быстро адаптируется к международной арене. Хотя тактика Янне Андерссона и печальная статистика результативности предвещают закрытый футбол с малым количеством голов. Да и Грузия, как назло, хороша в защите. Пропустит от более крепкого соперника наверняка, но много — вряд ли.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022.

Где смотреть матч Россия — Кипр?