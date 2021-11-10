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Ставки на спорт сегодня, 10 ноября, прогнозы на спорт, расписание

Кубок Карьяла, НХЛ, НБА и другие турниры. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 10 ноября
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Ещё один день не для футбольных фанатов.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 ноября.

На что ставить в футболе 10 ноября

Ещё один день перед матчами сборных. Смотреть сегодня вновь особенно не на что, разве что матчи низших лиг. Правда, играет сборная России U19, команда в отборе к чемпионату Европы сразится со сверстниками из Греции.

На что ставить в хоккее 10 ноября

КХЛ на паузе, зато стартует Кубок Карьяла. В первый день турнира сыграют Швеция и Чехия.

В НХЛ в ночь на четверг три игры. «Филадельфия» принимает «Торонто», «Даллас» играет с «Нэшвиллом», а «Аризона» — с «Миннесотой».

Кроме того, 3 матча в ВХЛ и сразу 14 встреч в МХЛ. Уже повеселее в сравнении со вчерашним пустым днём.

На что ещё ставить 10 ноября

Теннисные турниры на этой неделе проходят в Стокгольме, Братиславе, Монтевидео, Ортизеи, Руане и Ноксвилле. В Словакии Александр Шевченко сыграет с Джемом Илькелем из Турции, а Андрей Кузнецов во Франции сразится с Алексом Мюллером.

В баскетбольном Кубке Европы «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с польским «Шлёнском». Сразу 13 матчей в ночь на четверг в НБА.

В волейбольном Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» проведёт второй матч с «Тарту», проблем у казанцев с выходом в следующую стадию соревнований возникнуть не должно.

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