Кубок Карьяла, НХЛ, НБА и другие турниры. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 ноября.

На что ставить в футболе 10 ноября

Ещё один день перед матчами сборных. Смотреть сегодня вновь особенно не на что, разве что матчи низших лиг. Правда, играет сборная России U19, команда в отборе к чемпионату Европы сразится со сверстниками из Греции.

На что ставить в хоккее 10 ноября

КХЛ на паузе, зато стартует Кубок Карьяла. В первый день турнира сыграют Швеция и Чехия.



В НХЛ в ночь на четверг три игры. «Филадельфия» принимает «Торонто», «Даллас» играет с «Нэшвиллом», а «Аризона» — с «Миннесотой».



Кроме того, 3 матча в ВХЛ и сразу 14 встреч в МХЛ. Уже повеселее в сравнении со вчерашним пустым днём.

На что ещё ставить 10 ноября

Теннисные турниры на этой неделе проходят в Стокгольме, Братиславе, Монтевидео, Ортизеи, Руане и Ноксвилле. В Словакии Александр Шевченко сыграет с Джемом Илькелем из Турции, а Андрей Кузнецов во Франции сразится с Алексом Мюллером.



В баскетбольном Кубке Европы «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с польским «Шлёнском». Сразу 13 матчей в ночь на четверг в НБА.



В волейбольном Кубке ЕКВ «Зенит-Казань» проведёт второй матч с «Тарту», проблем у казанцев с выходом в следующую стадию соревнований возникнуть не должно.