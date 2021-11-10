Россия — Финляндия. «Красная машина» снова покорит Евротур молодёжкой

11 ноября состоится матч Евротура Россия — Финляндия. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 1.84, успех сборной России идёт за 3.58. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.25.

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Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Финляндия 11 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч первого этапа Еврохоккейтура Россия — Финляндия 11 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут идёт за 1.83, вероятность серии буллитов оценена в 9.10.

Россия — Финляндия: прогноз на матч Евротура (11.11.2021)

В Континентальной хоккейной лиге перерыв до 15 ноября. Пришло время Еврохоккейтура, первый этап пройдёт в Финляндии. Путь сборной России начнётся с хозяйки турнира — сборной Финляндии. Встреча пройдёт на «Хартвалл Арене» 11 ноября. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Формально хозяевами льда будут наши хоккеисты.

Для начала немного освежим в памяти, что это вообще за турнир. Проходит каждый год между четырьмя крупнейшими хоккейными державами Европы, каждая из которых принимает один из четырёх этапов. Ранее в основном был проверкой наработок и тактик перед чемпионатом мира, результат уходил на второй план. С приходом эпохи Covid-19 всё немного поменялось.

Например, для российской сборной турнир сейчас является отличной возможностью подготовки к МЧМ в Канаде и, в какой-то степени, к ОИ в Пекине. Собственно, никто в руководстве и не скрывает этого. Наоборот. Разговоры про Пекин пока отложим, бесконечные новости об обновлении тренерского штаба многих вводили в ступор и заблуждение. Было много слухов и мало понятного.

Сейчас всё более-менее устаканилось. «Красная машина» снова в деле. Озвучила список игроков на Евротур, и тут всё интереснее. Скорее всего, Ярослав Аскаров будет основным голкипером. При этом назвать состав полностью молодёжным нельзя. В обойме, например, Дмитрий Воронков (станет капитаном в Финляндии), который считается одним из кандидатов на поездку в Пекин.

Крайне любопытно появление необычайно талантливого Матвея Мичкова 2004 года рождения! Естественно, его будут наигрывать с прицелом на МЧМ. Вообще надо сказать, что тренерский состав второй год нарабатывает молодой состав сборной на играх Еврохоккейтура. В прошлый раз на Кубке Карьялы это дало отличный результат. Выиграли все три матча с общим счётом 11:3. Хотя никто не верил.

К слову, теперь главным тренером будет Олег Браташ. Олег Знарок также вошёл в тренерский штаб, но назначен на пост консультанта. Сейчас состав тоже весьма молодой, уже есть и более возрастные хоккеисты. В целом костяк составляют 22-23-летние игроки. Неудивительно, что на чужом льду наших считают аутсайдерами.

Первый соперник, например, собрал добротный состав. Туда вошли сразу 11 хоккеистов из КХЛ. Сыгравший за «Металлург» 18 игр в этом сезоне и оформивший три шат-аута Юхо Олкинуора. А также Лехтонен, Маннинен и Аалтонен. На фоне российской молодёжи финские «старички» выглядят солиднее. На домашний этап Евротура страны традиционно делают акцент.

А что же по личным встречам? Россия выиграла четыре из пяти последних, и лишь одна из них была с индивидуальным тоталом ниже трёх шайб. Хотя в последнем случае (в Чехии) проиграла со счётом 1:4. Но даже за 10 матчей статистика неплохая — шесть побед. Особенно на фоне трёх последних игр на Еврохоккейтуре, где лишь со Швецией россияне праздновали победу (6:4).

Сборная Финляндии здорово себя проявила на чемпионате мира 2021 года, проиграв лишь Канаде (2:3 ОТ) в финале. Впрочем, вряд ли ЧМ-2021 стоит брать в расчёт, ситуация сильно отличается. Повторимся, что российская команда год назад выиграла все три встречи. А на старте разгромила как раз Финляндию со счётом 6:2. Тогда наша молодёжка показала, что молодой — не значит слабый.

Ждём как минимум результатов не хуже. Мы бы поставили на «индивидуальный тотал России больше 2 шайб». В очных встречах статистика не против. Насчёт победителя мы бы пока не загадывали, так как молодой Аскаров не так много сыграл за СКА. При этом пока «сухих» матчей не выдавал. На фоне мощной и опытной вратарской позиции соперника он проигрывает.

Уже поиграл за молодежную сборную, да. Правда, многие болельщики винили именно его за четвёртое место на МЧМ-2021. Так что Евротур — лишний повод доказать, что это не так. Посмотрим, кто окажется в воротах в стартовой игре. Например, Дмитрий Шугаев из «Северстали» получил больше игрового времени и произвёл впечатление, хотя за сборную пока не имел шансов сыграть.

В защите довольно много молодых, по этому поводу имеются опасения. Но есть 25-летний Елесин. А Никишин, Телегин, Чистяков и Мухамадуллин стабильно играют в далеко не последних клубах КХЛ. Впрочем, это первая игра, и, скорее всего, хоккей будет открытый. Статистика личных игр доказывает, что команды, несмотря на принципиальность противостояний, любят обмениваться голами. Так что тотал больше 4.5 шайбы тоже вполне подойдёт.

Россия — Финляндия: прогноз и ставка на матч Еврохоккейтура 11 ноября 2021 года

Россия снова привезла молодой состав на Евротур. Получится ли сотворить то же самое, что и год назад? Финляндия собрала мощных исполнителей, достаточно опытных игроков. Вратарская линия выглядит сильнее, чем у россиян. Однако хоккей вряд ли будет закрытым. Нападение у России неплохое, наверняка смогут рассчитывать как минимум на две шайбы. Будет весело.

Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы за 1.71.

Ставка 2: индивидуальный тотал России больше 2 шайб за 1.89.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Финляндия.

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Финляндия.

Ставка на матч Евротура Швеция — Чехия с коэффициентом 7.00.