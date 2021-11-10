Ирландия — Португалия. Криштиану Роналду не позволит своей стране пропустить ЧМ-2022

11 ноября состоится матч девятого тура квалификации ЧМ-2022 Ирландия — Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех ирландцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Где смотреть матч Ирландия — Португалия?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Ирландия — Португалия 11 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Ирландия — Португалия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.94. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Ирландия — Португалия (11.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место развязке квалификации ЧМ-2022. В девятом туре 11 ноября в Европе запланировано сразу 10 встреч. Разумеется, повышенное внимание будет приковано к сборной России, хотя есть и другие интригующие вывески. На стадионе «Авива» Ирландия примет Португалию. Начало — в 22:45 мск.

Ирландия располагается на предпоследнем месте в группе с пятью набранными очками. Возможность поехать на ЧМ-2022 в Катар потеряна. Хуже показатели только у Азербайджана (один балл). До лидирующей Сербии не хватает 12 очков. Даже математически отыграть такую фору не получится.



Попав в группу с двумя явными фаворитами в лице Сербии и как раз Португалии, подопечные Стивена Кенни не смогли навязать конкуренцию. Несмотря на нередко мелькающие в составе таланты (Робби Кин, Денис Ирвин, Рой Кин, Лиам Брейди), выиграть Ирландия так ничего в своей истории не сумела. Ближайшее будущее тоже печально.



За шесть туров зелёные трижды проиграли, но с разницей всего в один мяч. Уступили Сербии (2:3), Португалии (1:2) и даже Люксембургу (0:1). В последних трёх матчах добавили. Сыграли вничью с Азербайджаном (1:1) и Сербией (1:1), а затем отомстили Люксембургу (3:0).

Сборная Португалии располагается в турнирной таблице квалификации ЧМ-2022 на второй строчке с 16 баллами. Выше только Сербия, у которой на одно очко больше. Зато есть матч в запасе, так что вероятность вернуть себе первое место высокая. В последнем туре придётся сражаться с самими сербами.



Надо сказать, что в шикарной форме находится главный атакующий исполин, покоривший уже не один рекорд. Криштиану Роналду за национальную сборную наколотил 115 мячей за 182 матча. Несмотря на возраст, игрок превосходит все ожидания. Вернувшись в «Манчестер Юнайтед», успел отличиться пятью голами в Лиге чемпионов за четыре тура.

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Вероятно, он даже сможет спасти Уле-Гуннара Сульшера от увольнения. Или по крайней мере отсрочить отставку. С характером и мотивацией у португальца редко бывают проблемы. Об успехах можно говорить долго: золото на Евро-2016, в финале которого он получил травму, был заменён и со слезами на глазах праздновал победу. Не менее триумфальная победа в Лиге наций.



Сомнительно, что без непосредственного участия Криштиану таких высот Португалии удалось бы достичь. Хотя и без него состав сейчас в порядке. Здесь креативные Бруно Фернандеш, Диогу Жота и Бернарду Силва. Неспроста они играют за топовые клубы, регулярно претендующие на чемпионство. И это не весь список.



Общими стараниями за шесть туров отбора к ЧМ-2022 португальцы забили 16 мячей, при этом лишь раз сыграли вничью. С Сербией (2:2). В остальных битвах победы: дважды в матчах с Азербайджаном (1:0 и 3:0), Люксембургом (3:1 и 5:0) и в игре с Ирландией (2:1). Соперники не самые именитые, зато осечек не было. А стабильность — отличный показатель мастерства.

Ирландская сборная демонстрирует слаженную игру в обороне, пропускает мало. Состав не звучный по именам, но сражается всегда. Только против Португалии этого мало. Нападение сейчас очень хорошее, удержать его — трудная задача даже для сильнейших сборных мира. Думаем, можно даже взять Ф2 (-1.5) за 2.04. С мотивацией у португальцев тоже не должно возникнуть проблем. Альтернатива — П2 всухую.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Ирландия — Португалия 11 ноября 2021 года

Криштиану Роналду продолжает удивлять, а ведь партнёры в национальной сборной у него отличные. Так что ждём большого количества голов от гостей. Ирландцы ещё не скоро подберутся к большим достижениям, по крайней мере, в Катар точно не попадут. А вот португальцам нужно обходить Сербию в таблице.



Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за коэффициент 2.04.

Какой канал покажет матч Ирландия — Португалия?

Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.

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