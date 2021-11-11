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Россия — Кипр, 11 ноября 2021, прямая трансляция матча, какой канал покажет в прямом эфире, где смотреть, во сколько

Россия — Кипр в футболе, Россия — Финляндия в хоккее и другие матчи. Что смотреть сегодня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 11 ноября, расписание событий
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Для команды Валерия Карпина наступает момент истины.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 11 ноября.

На что ставить в футболе 11 ноября

Сегодня стартует очередной, а в Европе заключительный отрезок группового турнира отбора ЧМ-2022. Сборная России пока в группе лидирует и, чтобы сохранить это лидерство, надо обыграть дома Кипр. Задача более чем посильная, будем надеяться, что проблем у команды Валерия Карпина не возникнет. Главные конкуренты – хорваты – сыграют на выезде с Мальтой и вряд ли потеряют очки.

Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Кипр.

Где покажут матч Россия — Кипр?

Из других матчей выделим игру Греция – Испания. «Красной фурии» нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на первое место в группе. А у греков иного выхода нет вообще, только победа оставит им шансы на поездку в Катар. Лидер этой группы – сборная Швеции – сыграет на выезде с Грузией.

Очередной рекорд может обновить Криштиану Роналду, если забьёт в ворота Ирландии. Португальцам нужно победить, чтобы перед последней игрой обойти Сербию и облегчить себе задачу в очном противостоянии. Тем более что Ирландия сейчас далеко не так сильна.

Играть отборочные матчи будут также в Азии и Африке, а в ночь на пятницу пройдут 4 матча ещё и в Южной Америке.

На что ставить в хоккее 11 ноября

Сборная России под руководством Олега Браташа проведёт свой первый матч на Кубке Карьяла. Соперник – хозяева этапа сборная Финляндии. Главная задача этого состава сборной – просмотр возможных кандидатов на поездку в Пекин на Олимпиаду. Как говорят в штабе сборной, таковые в заявке команды есть. Кроме того, сразу 11 матчей пройдёт в НХЛ.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Финляндия.

На что ещё ставить 11 ноября

Теннисные турниры на этой неделе проходят в Стокгольме, Братиславе, Монтевидео, Ортизеи, Руане и Ноксвилле.
В баскетбольной Евролиге ЦСКА постарается прервать кошмарную серию поражений, которая достигла уже 5 встреч. Армейцы дома примут «Маккаби». Ещё один российский клуб – УНИКС – сразится на выезде с «Панатинаикосом».

Россия — Кипр. Карпину нужно победить малой кровью Россия — Кипр. Карпину нужно победить малой кровью
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Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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