«Детройт» — «Вашингтон». Александр Овечкин станет четвёртым снайпером в истории НХЛ!

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Вашингтон». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Ред Уингз» идёт за 2.70.

Где покажут матч «Детройт» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» 12 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 12 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.22. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 8.80. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (12.11.2021)

Уже почти месяц нас радует лучшая хоккейная лига мира. Дальше интереснее. На 12 ноября в НХЛ запланировано аж 11 встреч. Каждая достойна внимания, отечественным болельщикам рекомендуем посмотреть битву «Детройта» и «Вашингтона», которая пройдёт на льду «Литтл Сизарс-арены». Без кофе здесь явно не обойтись.

Во-первых, надо сказать, что соперники находятся совсем рядышком в турнирной таблице Восточной конференции, набрав по 16 баллов. «Детройт» идёт шестым после 14 встреч. На пятой позиции расположился «Вашингтон», который провёл на две игры меньше. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего пять пунктов. Плотность высокая.



Любопытно, что команды уже успели пересечься. Тогда победу одержал «Детройт» в гостях (3:2 ОТ). «Столичным» не помогли даже шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Но тут, скорее, нужно отдать должное гостям, вырвали два очка. С тех пор прошло немало времени. «Ред Уингз» провели семь матчей.



Последние три из них выдались отличными. Сперва в гостях дожали «Баффало» (4:3 ОТ). Тайлер Бертуцци забросил две важные шайбы под конец третьего периода и отдал передачу в овертайме. Следом дома разгромили серьёзный «Вегас» (5:2) и задали жару не менее крепкому «Эдмонтону» (4:2). В последнем случае творил Владислав Наместников.

Оформил дубль и затмил самого Коннора Макдэвида, который сумел забить лишь однажды. По сравнению с прошлыми играми канадца было не узнать. А вот российский форвард по праву был признан первой звездой встречи. При этом в его копилке теперь уже семь голов. Из россиян больше только у Овечкина.



Владислав, будем надеяться, не сбавит обороты. Хотя понятно, что «Детройт» был аутсайдером, мало кто верил в победу. Отчасти помог вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер. Он проводил первый матч в НХЛ и, по сути, сам же сотворил третий гол в свои ворота. Не самый показательный матч «Ойлерс», но «Ред Уингз» точно заслужили самых тёплых слов.



«Вашингтон» после той неудачи с «Детройтом» провёл ещё пять встреч. И три из них проиграл. Сперва на выезде уступил «Тампе» (2:3) и лидеру «Флориде» (4:5 ОТ). Следом прилетело от «Филадельфии» (1:2). Благо дома с «Баффало» всё получилось как нельзя лучше (5:3). Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере и догнал Бретта Халла в историческом списке снайперов.

Весь стадион поздравлял капитана с этим событием. Вообще Ови за матч оформил гол и две результативные передачи. Евгений Кузнецов тоже был хорош, отдал три паса. При этом четыре шайбы из пяти на счету первого звена. Уилсон отличился дважды, а Карлсон забросил в большинстве. Хоккеисты показали, что они в полном порядке. А недавние три поражения подряд — всего лишь неудачная полоса.



Благодаря голу Александр Великий вышел на первое место в гонке снайперов нынешнего сезона с 11 голами в 12 играх. Ближайший преследователь Драйзайтль имеет 10 голов в 11 играх. Кузнецов старается не отставать от коллеги, имея 16 баллов за 12 игр, но забрасывает реже. Орлов тоже заметен.



Впереди «Детройт». В прошлый раз обе команды набрали турнирные баллы, но «Вашингтону» нужно вернуть должок. Хоть последние матчи и прошли не так плохо, стабильности не хватает. «Ред Уингз» же последние три игры удались. И статистика за 14 встреч, в которых 50% побед и столько же поражений, выглядит теперь не так ужасно.

У «Кэпс» статистика схожа, но они провели на два матча меньше. При этом в обоих составах есть лидеры. У хозяев раскрылся Наместников, хоть и играет в третьей тройке. К тому же есть ещё Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци, которые тоже регулярно проявляют себя. Ларкин — девять очков за 10 игр, Бертуцци — 15 в 11 играх. Клуб расправил крылья, забивает исправно.

У гостей в составе есть, конечно же, Ови, которому нужно забросить всего одну шайбу, чтобы обойти Бретта Халла и закрепиться на четвёртой позиции в списке снайперов НХЛ всех времён. Мотивация сумасшедшая. Кузнецов и Уилсон должны помочь. Наверняка соперники устроят интересный хоккей.



«Вашингтон» выглядит фаворитом с четырьмя победами в пяти последних очных встречах, но не стоит сбрасывать «Ред Уингз» со счетов. Команда из Детройта последние два домашних матча с серьёзными оппонентами провела очень добротно. При этом уже забросила 43 шайбы, хотя и пропустила немало — 46. У «Кэпс» 42 гола в 12 встречах, а пропущено 32 шайбы.



Но «столичные» проиграли в двух выездных матчах из четырёх в текущем сезоне. Хотя в среднем забрасывали чуть больше четырёх шайб. «Детройт» дома выглядит чуть хуже в этом компоненте — в среднем три шайбы. Но последние игры провёл неплохо. Два очка нужны обеим командам, есть шанс закрепиться в зоне плей-офф и не отставать от лидеров.

Мы бы попробовали поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.69. Соперники регулярно забивают в последних встречах. Да и в личных противостояниях в Детройте тотал часто бывал высоким. К тому же у Овечкина своя мотивация забить. А ставку на явного победителя делать опасно. «Кэпс» по сравнению со стартом сбавил, а «Детройт» пока удивляет.

«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 12 ноября 2021 года

«Вашингтон» пока выглядит не так уверенно. Аутсайдеров побеждает, с соперниками посильнее проблемы. «Детройт» последние три встречи провёл отлично, но будут ли силы дальше? При этом обе стороны неплохо забивают. Наместников творит историю. Овечкину нужно побить рекорд Бретта Халла. Ждём яркий и результативный матч.



Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.69.

Где смотреть матч «Детройт» — «Вашингтон»?

Эксперты оценили шансы Овечкина обогнать Бретта Халла по итогам матча с «Детройтом».