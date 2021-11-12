«Коламбус» — «Вашингтон». Александр Овечкин вернёт лидерство в гонке снайперов НХЛ

Последние очные встречи за «Коламбусом», но это было ещё два года назад.

13 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Блю Джекетс» идёт за 3.02. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50.

Где смотреть матч «Коламбус» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» 13 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 13 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.03. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 8.50.

«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.11.2021)

В КХЛ перерыв на игры Евротура, зато Национальная хоккейная лига продолжает радовать болельщиков. На 13 ноября запланированы шесть встреч. Любителям отечественного хоккея, конечно же, стоит обратить внимание на битву «Коламбуса» и «Вашингтона», которая пройдёт на льду «Нейшнвайд-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Коламбус» опустился на девятую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 14 баллов за 10 игр. Отставание от зоны плей-офф составляет два пункта, в запасе ещё есть минимум две игры. При этом последние пять встреч клуб провёл на уровне. Проиграл лишь «Рейнджерс» (0:4). Зато одолел «Даллас» (4:1) и «Нью Джерси» (4:3 Б).

А следом дважды огорчил «Колорадо»: в гостях (5:4 ОТ) и дома (4:2). В последнем случае двумя результативными передачами отметился Егор Чинахов, которые стали первыми для него в шести играх за «Блю Джекетс». Впрочем, россиянину всего 20 лет, наверняка ещё себя покажет. Другой российский хоккеист, Владислав Гавриков, также поучаствовал в двух голах.

В общей сложности прогрессирующий Гавриков имеет пять баллов за 10 игр. И это уже лучше, нежели в прошлый сезон, когда за 55 игр отметился 12-ю баллами (2+10). Если здоровье не подведёт, Гавриков однозначно поедет на Олимпиаду в Пекин в составе сборной России. Он сейчас хорош.

«Вашингтон» редыдущие пять встреч провёл не самым лучшим образом. Во-первых, проиграл три подряд. Сначала не сумел отомстить на выезде «Тампе» (2:3) за поражение в овертайме на старте сезона. Затем потерял один балл в битве с лидирующей «Флоридой» (4:5 ОТ). При этом дома получил неприятную пощечину от «Филадельфии» (1:2).

Благо удалось собраться в игре с «Баффало» (5:3). Александр Овечкин даже сравнялся с Бреттом Халлом по голам в НХЛ, забросив 741-ю шайбу. Кузнецов отдал три передачи, Уилсон отгрузил две шайбы, Карлсон забросил в большинстве. Таким образом, четыре шайбы из пяти на счету первой пятерки. Первое звено в том числе показало себя во всей красе.

Закрепили результат «Кэпс» в недавнем выезде к «Детройт Ред Уингз» ₽- 2:0. Забросить и выйти на четвёртую позицию в списке снайперов у Александра Великого не получилось. День был неудачный, даже в пустые ворота шайба не шла. Зато Ови поучаствовал в первой заброшенной шайбе вместе с Евгением Кузнецовым. Завершил точным броском комбинацию Дмитрий Орлов.

Так «Вашингтон» оторвался от команды из Детройта в турнирной таблице. Сейчас входит в тройку лидеров Восточной конференции, пора в Коламбус, где его ожидает крепкий соперник. В статистике очных встреч и скрывается интересное. «Коламбус» выиграл четыре из пяти последних битв, но на своём льду выиграл лишь две из прошлых пяти.

Причём это случилось ещё в 2018-2019 годах, а победные матчи «Вашингтона» в гостях относятся к серии плей-офф. Но в этом сезоне команды показывают тоже неплохие результаты. «Блю Джекетс» выиграли четыре домашних матча из пяти последних. «Кэпс» на выезде играют чуть хуже — три победы в пяти предыдущих попытках.

Сейчас Бун Дженнер и Оливер Бьёркстранд имеют шесть и пять голов соответственно, пока они лучшие в составе «Коламбуса» по результативности. Но до Овечкина далековато. У «Кэпс» отлично себя чувствует первое звено, иногда второе. А у «Блю Джекетс» хороши первые два звена, но не будет из-за травмы Патрика Лайне, одного из лидеров нападения, который за девять игр оформил 10 баллов.

К нему также добавились ещё четыре игрока основы. Считайте, минус одно звено. Поэтому в последней игре и были перетасовки состава. Расклад дел у Питера Лавиолетта получше, по-прежнему все ждут возвращения Ти Джея Оши, зато другие в порядке. А с учётом травмированных и перетасовок в составе у соперника, возможно, это сыграет на руку.

Мы бы попробовали комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы» за 2.09. Дело ещё в том, что последний матч «Коламбус» проводил ещё 7 ноября, это много. С игровым тонус запросто могут возникнуть проблемы. Но слишком много голов не ждём. «Кэпс» довольно сдержанно провели последний матч, но улучшили форму. Без очков остаться не должны.

«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 ноября 2021 года

В личных встречах перевес на стороне «Коламбуса», хотя травмированных игроков сейчас достаточно. Патрик Лайне не сможет помочь команде. У «Вашингтона» пока с реализацией проблем не возникало, первые два звена чувствуют себя хорошо. И травмированных меньше. Плюс у «Блю Джекетс» был большой простой, что может сказаться на тонусе. Так что ставим на сдержанную победу гостей.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.09.

Где покажут матч «Коламбус» — «Вашингтон»?