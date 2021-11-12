До Катара один шаг! Или не один? Россия ждёт встречи с Хорватией

Сборная России одержала победу в предпоследнем туре отборочного раунда ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина победила в Санкт-Петербурге сборную Кипра 6:0. Здорово, но ближайший преследователь – сборная Хорватии – тоже свою задачу уверенно выполнила. Команда Златко Далича покуражилась на Мальте. 7:1 – и перед последним туром статус-кво сохранился. Россия лидирует, но Хорватия в двух очках, а впереди очная встреча в Сплите. Посмотрим, что думают букмекеры на этот счёт.

В Хорватии в Валеру не верят

Итак, 14 ноября мы узнаем, получит ли сборная России прямую путёвку в Катар или же команде Валерия Карпина придётся пробиваться на мундиаль через стыковые матчи. Прямо сейчас наша сборная опережает Хорватию на 2 очка. Ситуация простая: если в Сплите наша сборная не проиграет, то станет первой и поедет на ЧМ-2022. Правда, даже сыграть вничью в Хорватии – это задача со звёздочкой. Прямо сейчас на победу Хорватии букмекеры предлагают коэффициент 1.60, а на Россию – 6.00. Как видите, оценка шансов совсем неравная.

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 в Катаре

Но нас ведь устроит и ничья! На то, что сборная России в решающем для себя матче не проиграет, дают коэффициент 2.35. То есть чуть больше 40% вероятности. В Валерия Карпина не верят. Но пока у него в плане результата получается всё. Будем надеяться, что и в Сплите будет всё хорошо.

Букмекеры: Россия поедет в Катар

Когда Карпин только-только принял сборную, букмекеры давали шансы порядка 30% на то, что наша сборная будет в числе участников чемпионата мира. С тех пор много воды утекло, и прямо сейчас поставить на то, что Россия так или иначе пробьётся на ЧМ-2022, можно с коэффициентом 1.65. Обратный исход идёт за 2.10.

С прямой путёвкой мы разобрались, но давайте посмотрим, что будет, если в Хорватии всё же случится поражение. Итак, в стыковых матчах сыграют 12 сборных. Это 10 команд, которые заняли вторые места в своих отборочных группах (а там могут быть такие команды, как Испания, Италия и Португалия: всё решит последний тур отбора), а также две команды, которые выиграли свои группы Лиги наций, но в отборе на ЧМ-2022 заняли места ниже 2-го. Очерёдность определится по рейтингу Лиги наций – 2020/2021. На сегодня это Уэльс и Австрия. Австрийцы никуда не денутся, да и Уэльс тоже. Валлийцы борются с Чехией за второе место в группе. Если отберут – то следующие по рейтингу как раз чехи.

12 команд разобьют на три пути по 4 сборных. Из четвёрки попадёт в Катар только одна команда: в каждом пути будут два полуфинала и финал. При этом 12 команд разобьют на сеяные и несеяные. В число сеяных попадут 6 из 10 команд со вторых мест, которые набрали больше очков в отборе. При этом учитывать будут только матчи с командами, занявшими 1-5 места. То есть в нашей отборочной группе в зачёт не пойдут матчи с командой Кипра. Или Мальты. В любом случае либо у нас, либо у Хорватии нужно будет отнять 6 очков. Таким образом, если наша сборная займёт 2-е место в группе, у неё в активе будет 16 баллов. Хватит ли этого для посева?

Скорее всего, да. Точно не догонят представителя нашей группы сборные из групп D и J. Не получится обойти Россию и представителю группы B, неважно, будет это Испания или Швеция: разница мячей у команды Карпина будет лучше, если только не случится очень крупного поражения в Хорватии.

В группе Е Чехия точно не наберёт 16 очков, а Уэльсу, чтобы это сделать, нужно обыграть Беларусь и Бельгию. Непросто будет набрать больше 16 очков и Шотландии. Игра с Молдавией в зачёт не пойдёт, а ещё нужно будет обыграть Данию, пусть и немотивированную.

Так что если нашей сборной и придётся играть стыковые матчи, то полуфинал будет домашним. Что не может не радовать. Но мы, конечно, надеемся, что билет в Катар будет оформлен уже 14 ноября. Удачных ставок!

Хорватия — Россия: эксперты оценили шансы команд в матче отбора ЧМ-2022.