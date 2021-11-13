Хорватия — Россия. Валера, верим!

14 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех россиян оценён в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия 14 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Хорватия — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99, на пенальти — за 2.85.

Анализ и прогноз матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия (14.11.2021)

Собственно, так оно и должно было случиться. В девятом туре квалификации ЧМ-2022 сборная России на своём поле обыграла сборную Кипра. И не просто забрала три очка, а накидала бедным киприотам шесть безответных мячей. Да, первый тайм получился несколько зажатым, хозяева успокоились после быстрого гола и сбавили обороты.

При этом перед самым перерывом чуть не пропустили. Гости заработали угловой, удачно подали, но Матвей Сафонов вытащил мощный удар из ближнего угла. Тем самым выручил партнёров. Во втором тайме россияне сумели забить ещё один быстрый гол, и тут подопечные Никоса Костеноглу, который обещал дать бой в Санкт-Петербурге, посыпались.



Так Валерий Карпин стал первым тренером в истории, под руководством которого сборная России одержала пять побед в шести первых официальных матчах. Заодно удалось сохранить лидерство в группе Н. Перед заключительным туром отборочного раунда ЧМ-2022 у россиян в активе 22 набранных очка из 27 возможных.



Сборная Хорватии, в свою очередь, предсказуемо разобралась со сборной Мальты. Забила даже больше, чем Россия — семь раз. Только вот на 31-й минуте мальтийцы в одной из своих немногочисленных атак показали зубы. Правда, помог Марсело Брозович, совершивший эффектный акробатический трюк и срезавший мяч в свои ворота.

В дальнейшем ни малейших проблем у хорватов не возникло, во втором тайме довели счёт до крупного. Таким образом, сохранили шансы получить прямую путёвку в Катар. Поберегли лидеров, которые покинули поле к середине второго тайма. Сейчас располагаются на втором месте в турнирной таблице, оторвавшись от ближайших преследователей — сборных Словакии и Словении — сразу на девять очков.



Отставание от сборной России при этом составляет два очка. Подопечных Златко Далича устроит только победа, ведь в случае ничьей они всё равно останутся вторыми и отправятся в зону стыков. А стыковые игры получатся крайне трудными, одинаково сильных соперников тут ожидается довольно много.



В хорватской команде не могут этого не понимать, а потому готовятся к заключительному туру по-особенному. Марио Пашаличу, например, не терпится показать, что Хорватия лучше России. А защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен обещал гостям настоящий ад в Сплите. Местные футбольные фанаты наверняка помогут.

И тут начинается самое интересное. Россиян полностью устраивает ничейный результат, так что лезть на рожон смысла нет абсолютно никакого. Вероятно, хозяева постараются чаще находиться с мячом и атаковать позиционно. За время осеннего отрезка квалификации «наши парни» успели пройти не одну проверку на прочность.



Уже выстояли в первой очной встрече с Хорватией, не пропустив. Отстояли также на ноль в непростой битве со Словакией. Где-то, конечно, откровенно везло, но в целом с обороной особых проблем не наблюдалось. По крайней мере, до текущего момента. Всего один гол в шести матчах тому подтверждение. Матвей Сафонов успел не раз себя проявить. Да Гильерме в сентябре был хорош.

Неприятно, что из-за травмы отсутствует универсальный Далер Кузяев, да и Сергей Терехов пригодился бы. Однако есть и хорошие новости. Во-первых, вернулся Александр Головин. Возможно, против сборной Кипра показал не лучший футбол, хотя он только недавно восстановился, нужно было набрать форму. Во-вторых, удалось сохранить в обойме всех игроков, висевших на жёлтых карточках.



В-третьих, дополнительный отдых получили Георгий Джикия и Дмитрий Баринов — ключевые фигуры в оборонительных редутах российской сборной. Более того, Валерий Карпин умышленно придержал их как раз для встречи с Хорватией. То есть тренерский штаб изначально готовился к заключительному туру. А значит, наверняка будет какая-то тактика на игру.



Несмотря на прохладное время года, вечер в Сплите действительно ожидается жаркий. В качестве ставки, на наш взгляд, подходит тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент за него дают крепкий — 1.97. Хозяева попробуют сыграть в атаку, но оставлять свободные зоны у себя за спиной достаточно опасно. Придётся думать и о защите.



Такое положение на руку гостям. Вообще, можно было бы даже подумать над голом сборной России за коэффициент 1.70. Да, у «шашечных» хорошая линия обороны, но в последних двух матчах они пропустили три мяча. А подопечные Карпина забивают пять игр подряд. Хозяева сделают всё, чтобы перекрыть воздух. Остаётся скрестить пальцы и сказать: «Валера, верим».

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия 14 ноября 2021 года

Сборная России под руководством Валерия Карпина находится в последнем шаге от выхода в Катар. В заключительном матче со сборной Хорватии достаточно просто не проиграть. Сделать это, разумеется, труднее, чем сказать, но новый главный тренер подарил нам новую надежду. Много голов не ждём, цена ошибки слишком высока, а соперники слишком хороши в обороне. Остаётся только верить.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

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