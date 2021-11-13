Португалия — Сербия. Чемпионат мира без Криштиану Роналду? Ну уж нет!

14 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Португалия — Сербия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех сербов оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Сербия 14 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Португалия — Сербия (14.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 14 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 состоятся сразу 10 встреч. В одной из них на стадионе «Да Луш» поспорят за первое место в группе А сборные Португалии и Сербии. Начало запланировано на 22:45 мск.

Сборная Португалии, ко всеобщему удивлению, не смогла в девятом туре одолеть сборную Ирландии (0:0), вследствие чего теперь делит с Сербией лидерство. По 17 баллов в копилке. Это красиво — победитель получает прямую путёвку в Катар. Успех миссии напрямую зависит от Криштиану Роналду.



Именитый нападающий в нескольких шагах от 800-го мяча в карьере. Сербию в данном розыгрыше он официально ещё не огорчал, пора это исправить. В прошлом туре не отличился чудом. Не хватило везения, дважды мяч пролетел рядом со штангой плюс сейв вратаря на компенсированных минутах.



За «Манчестер Юнайтед» португалец выступает более чем уверенно, в Лиге чемпионов, например, отметился пятью мячами за четыре матча. Что важно — почти все стали ключевыми. Теперь клуб возглавляет группу и имеет солидные шансы на выход в плей-офф. Без удивительного Криштиану отставка Сульшера уже наверняка бы состоялась.

Нет проблем в атаке и у сборной Португалии, за семь туров наколотила 16 мячей, а пропустила всего четыре. Однако грядущая встреча обещает быть не из лёгких, из-за дисквалификации выпал лидер обороны Пепе. Фернанду Сантуш наверняка будет озадачен решением столь важной проблемы. К слову, с ирландцами ворота не раз были под угрозой.



Сербская дружина аналогично оппоненту шикарна в атаке. Тоже забила 16 голов за семь туров, но пропустила поболее — восемь. Низкорезультативными получились лишь две ответных встречи: с Ирландией (1:1) и Люксембургом (1:0). В остальных битвах значение голов выходило за отметку в 2,5 мяча.

При этом сербы забили во всех турах квалификации ЧМ-2022. В пяти победных три мяча достались Ирландии (3:2), по пять Азербайджану (2:1 и 3:1) и Люксембургу (4:1 и 1:0). Ещё было две ничьи: с Ирландией (1:1) и как раз Португалией (2:2). С такой статистикой о голевой засухе переживать нет ни малейшего повода.

К тому же у Сербии подрастает юный талант — Душан Влахович, который тащит «Фиорентину». Но в сборной он также среди лидеров. За 12 туров Серии А отличился восемь раз, а в семи матчах за национальную команду забил четырежды. Пока что повода сомневаться в своих способностях он не давал. Напротив, только показывает мастерство.

Как видно, лидеры нападения у обеих сторон в отличной форме. В последнем туре Португалия не сумела реализовать моменты, но против Сербии мотивация будет серьёзная. Кто станет отказываться от прямой путёвки в Катар? Дисквалификация Пепе, несомненно, повлияет на надёжность обороны, которая и без того выглядела не очень в последнем туре. Думаем, можно взять «обе забьют» за коэффициент 1.87.

К тому же не будем забывать о предыдущей очной встрече, завершившейся голевым праздником. Сербы ни разу за всю квалификацию не уходили с поля без гола. Несмотря на более высокий класс португальской сборной, вероятность гола гостей очень велика. Потому можно взять вариант поскромнее: гол «белых орлов» за 1.68. На случай, если Роналду снова подведёт реализация.

Для попадания на ЧМ-2022 Португалии достаточно не проиграть, по дополнительным показателям они выше. Задача у Сербии невероятно сложная, а потому в какой-то момент придётся рисковать. Терять нечего — ниже второго места уже не опуститься. Значит, тут должно быть весело. По крайней мере, после перерыва.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Сербия 14 ноября 2021 года

Подопечные Драгана Стойковича очень хороши в нападении, а оппонент будет ослаблен в обороне из-за дисквалификации Пепе. Этим наверняка не забудет воспользоваться Душан Влахович, находящийся в отличной форме. Но и о великом Криштиану Роналду не стоит умалчивать, он был очень близок к голу в ворота Ирландии. 800 голов за карьеру сами себя не забьют, тем более с такими высококлассными партнёрами рядом.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.87.