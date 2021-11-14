Хорватия — Россия. Прогноз «Фонбет»: увы, только стыки

Сборная России ни разу не побеждала в очных встречах, а сейчас у хорватов сумасшедшая мотивация.

14 ноября сборная России сыграет со сборной Хорватии в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт в Сплите, начнётся в 17:00 мск. Сделать ставку на игру подопечных Валерия Карпина в заключительном туре квалификации можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме сборная Хорватии

Беспроигрышная серия хорватов насчитывает шесть матчей. Последний раз уступили в июне в 1/8 финала чемпионата Европы, когда оказались слабее Испании. Основное время завершилось со счётом 3:3, причём «шашечные» забили на 85-й и 92-й минутах. Однако в дополнительное время испанцы взяли своё, итоговый счёт — 5:3.

После Евро-2020 Хорватия провела шесть матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в которых добилась четырёх побед и двух ничьих. Обыграла Словакию (1:0), Словению (3:0), Кипр (3:0) и Мальту (7:1), а также разошлась миром с Россией (0:0) и Словакией (2:2). Два последних результата вынуждают хорватов играть исключительно на победу в последнем матче группового этапа.

Перед встречей с Россией разгромили мальтийцев 7:1. Помимо столь нужной победы, сумели избежать дисквалификаций на решающий матч. На карточках «висели» сразу пять игроков (Марсело Брозович, Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Никола Влашич и Йосип Станишич), но первые четверо обошлись без «горчичников». Станишич вовсе не сыграл. Уже к 54-й минуте Далич заменил всех своих лидеров, поэтому Лука Модрич и Ко должны подойти в хороших кондициях.

В какой форме сборная России

После вылета с Евро-2020 ещё на групповой стадии (поражения 0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании, победа над Финляндией 1:0) в сборной России сменился главный тренер. На смену Станиславу Черчесову пришёл Валерий Карпин. 52-летний специалист стал первым в истории, выигравшим с национальной командой пять из шести первых официальных матчей. Единственная потеря очков – ничья 0:0 с Хорватией.

При Карпине россияне обыграли Кипр (2:0, 6:0), Мальту (2:0), Словакию (1:0) и Словению (2:1). Всего один пропущенный гол в шести матчах. У Маринато Гильерме из «Локомотива» три игры на ноль, у Матвея Сафонова из «Краснодара», который, скорее всего, будет основным вратарём в решающей встрече с Хорватией, – два сухих матча. К слову, гостей для выхода в Катар устроит и ничья.

Накануне Карпин оставил на скамейке запасных Георгия Джикию и Дмитрия Баринова – двух игроков основного состава. Тренер объяснил это желанием поберечь футболистов и дать им дополнительный отдых перед поездкой в Сплит. Ранние замены Александра Головина и Андрея Мостового связаны с небольшими повреждениями, но оба должны быть в обойме. Дисквалификаций россиянам также удалось избежать, что не может не радовать.

Хорватия — Россия: статистика личных встреч

В сентябрьском матче хорваты не сумели подтвердить статус фаворитов, сыграв 0:0 с Россией в «Лужниках». Из стартового состава в той встрече в воскресенье Валерий Карпин не сможет рассчитывать на Марио Фернандеса (завершил выступления за сборную), а также на Далера Кузяева и Арсена Захаряна (у обоих травмы).

Россияне ни разу в истории не обыгрывали хорватов: три ничьи со счётом 0:0, поражения 1:3 в товарищеском матче и 3:4 по пенальти (основное и дополнительное время 2:2) в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. К слову, на счёт 0:0 «Фонбет» предлагает делать ставки с коэффициентом 12.00.

Прогноз Василия Уткина на матч Хорватия — Россия 14 ноября 2021

Ставка: победа Хорватии за 1.60. (Сделать ставку).



Известный футбольный комментатор Василий Уткин специально для «Фонбет» дал свой прогноз на матч Хорватия — Россия.

«Хорватов сильно разозлила ничья в матче со словаками, и они сделают всё, чтобы победить Россию на своём поле и при своих болельщиках. «Шашечные» точно не слабее нашей команды и у них сумасшедшая мотивация. Рекомендую ставку на победу сборной Хорватии», — сказал Уткин.