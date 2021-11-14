Карпин против Хорватии и Даниил Медведев в Турине: что смотреть 14 ноября

Последний месяц осени приближается к экватору. Национальные футбольные сборные добрались до заключительных матчей на квалификации ЧМ-2022, в КХЛ перерыв из-за Евротура. А в теннисе стартует Итоговый чемпионат АТР. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 14 ноября.

На что ставить в футболе 14 ноября

В Европе национальные сборные добрались до заключительного, 10-го тура квалификации ЧМ-2022. Осталось самое интересное — определить, кто же в итоге напрямую отправится в Катар, а кому придётся играть в стыковых встречах. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к матчу Хорватия — Россия.

Россияне под руководством Валерия Карпина набрали великолепную форму и забрались на первое место в группе. Фактически для прямой путёвки в финальный раунд турнира хватит и ничейного результата. Однако хорваты вряд ли собираются делать подарки и обещают гостям настоящий ад. Игра пройдёт в Сплите, начало — в 17:00 мск.



Есть ещё пару интересных матчей, в которых определятся победители групп. Португалия примет сборную Сербии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, а сборная Швеции отправится в гости к Испании. Обе встречи начнутся в 22:45 мск. Имена фаворитов вопросов не вызывает, но сербы и шведы наверняка поборются за своё счастье. Ждём сенсацию?

На что ставить в хоккее 14 ноября

Континентальная хоккейная лига ждёт подходящий момент, чтобы полноценно вернуться. Осталось провести всего две игры Еврохоккейтура. Разумеется, болеем за наших. Сборная России привезла довольно экспериментальный молодёжный состав и уже потерпела два поражения. Есть последний шанс, чтобы хлопнуть дверью на Кубке Карьяла.

В соперниках — сборная Чехии, которая также проиграла две встречи. При этом чехи даже пропустили больше, чем россияне. По четыре от Швеции (1:4) и Финляндии (2:4). «Красная машина» сумела сделать выводы после провала с финнами и выдала неплохой второй период против шведов. Ждём и верим в первую победу на турнире с чехами. Начало ранее — в 14:30 мск.

На что ставить в теннисе 14 ноября

В теннисе стартует Итоговый чемпионат АТР. Начнём с красной группы. Первым делом стоит обратить внимание на встречу группового этапа Даниил Медведев — Хуберт Хуркач, которая начнётся не ранее 16:00 мск. Первая ракетка России уступил в Париже в финале Новаку Джоковичу и наверняка постарается реабилитироваться в Турине.

А в 23:00 мск начнут выяснять отношения немец с русскими корнями Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. Любопытно, что в Париже Зверев добрался до полуфинала, но уступил как раз Медведев. Причём победа россиянина получилась на удивление быстрой — 6:2, 6:2. Так что у немецкого спортсмена тоже будет стимул.

На что ещё ставить 14 ноября

В Единой лиге ВТБ состоится один матч. УНИКС, который лидирует в таблице, опережая «Зенит» и ЦСКА, примет «Астану». Начало — в 18:00 мск. Продолжают играть также и в НБА, правда, в основном рано ночью. Однако в воскресенье в 23:30 стартует встреча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс». Поклонникам западного баскетбола скучать не придётся.



В Формуле-1 2021 добрались до 19 этапа. На 20:00 мск запланирован старт гонки Гран-при Бразилии. Общая протяжённость трассы 305.909 км, всего кругов — 71. В личном зачёте Льюис Хэмилтон пропустил вперёд Макса Ферстаппена и теперь отстаёт более чем на 20 очков. Россиянин Никита Мазепин — 20-й.