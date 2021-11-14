Стефанос Циципас — Андрей Рублёв. Второй ракетке России в Турине ловить нечего

15 ноября Стефанос Циципас и Андрей Рублёв сыграют в матче Итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса, коэффициент на его победу составляет 1.78. На успех Рублёва можно поставить за 2.08.

Коэффициенты букмекеров на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублёв 15 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч Стефанос Циципас — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.25, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 3.48. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.27.

Анализ матча турнира в Турине Стефанос Циципас — Андрей Рублёв (15.11.2021)

Итоговый турнир АТР вот-вот возьмёт старт. Первой начнёт красная группа, а именно — Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. Но не забываем и про зелёную группу. 15 ноября в Турине состоятся первые матчи второго квартета. Среди прочих встретятся Стефанос Циципас и Андрей Рублёв. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Подумать только — ведь недавно, на Кубке Лэйвера, Циципас с Рублёвым играли по одну сторону сетки и вместе одержали непростую победу над Кирьосом и Иснером. В паре они смотрелись очень свежо и забавно. Однако об этом придётся забыть, потому что теперь теннисисты будут играть каждый сам за себя. Линия довольно равная.



На стороне Рублёва травма Циципаса, которую он получил во Франции во время игры с Алексеем Попыриным. Из-за неё грек снялся с соревнований и отправился на восстановление. И так как заявку на финальный турнир он не отклонил, как это заранее сделал Надаль, восстановление прошло хорошо. Стефанос снова готов играть. Сам он говорит, что состояние руки заметно улучшилось.



Кстати, для Циципаса это лучший корт. Не очень быстрый хард, на котором он может на полную катушку показать фирменный техничный теннис. Если бы не травма в Париже и неожиданное поражение от юного испанца Алькараса в Америке, то ниже третьего места в рейтинге ATP он бы не опустился. А так Александр Зверев сумел протиснуться.

У Рублёва всё ещё продолжается спад. Конечно, он может что-то показать и приятно удивить, да только верится в это с трудом. Результаты в последние месяцы не просто средние — они слабые. По крайней мере, для постоянного представителя ведущей десятки. Уже который турнир не удаётся победить хотя бы двух соперников. Жаловаться на невезение сложно, дело именно в низком качестве тенниса.

В Индиан-Уэллсе обыграл Табернера, но потом проиграл Томми Полу. На Кубке Кремля вообще выбыл после первой же игры, отдав победу французу Маннарино. В Санкт-Петербурге после победы над Ильёй Ивашко – снова поражение. На этот раз от удивительного Ботика ван де Зандсхулпа. Затем в Париже опять моментальный вылет, Тейлор Фритц оказался сильнее.



Циципас, может, и не до конца оправился после травмы руки, но все козыри на его стороне. Удобное покрытие, прекрасная подача, стабильная игра на задней линии. А у Рублёва спад — сильный и глубокий. Вряд ли стоит рассчитывать на неожиданное возрождение. А это значит, что шансы россиянина на выход из группы очень скромны.



Поэтому можно даже рискнуть сделать ставку «П1 + тотал меньше 2.5 сета» за 2.77. Если Циципас залечил руку, а Рублёв будет играть на том же уровне, что и в последнее время, третьей партии мы не увидим. А кто не любит рисковать, может просто выбрать победу Стефаноса за симпатичный коэффициент 1.77.

Прогноз и ставки на матч Итогового турнира АТР Турин Стефанос Циципас — Андрей Рублёв 15 ноября 2021 года

Стефанос Циципас выходит на корт после травмы руки и попадает на Андрея Рублёва, у которого наблюдается затяжной спад. Если четвёртая ракетка мира в самом деле чувствует себя гораздо лучше, проблемы у неё вряд ли возникнут. Ждём победы от грека. Скорее всего, в двух партиях.



Ставка: победа Стефаноса Циципаса за 1.77.