Матч лидеров КХЛ, Италия в отборе ЧМ-2022, Рублёв против Циципаса: что смотреть 15 ноября

Последний месяц осени приближается к экватору. Национальные футбольные сборные добрались до заключительных матчей квалификации ЧМ-2022, КХЛ возвращается после Евротура. А в теннисе стартовал Итоговый чемпионат АТР. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 15 ноября.

На что ставить в футболе 15 ноября

Программа заключительного, 10-го тура квалификации ЧМ-2022 в европейском сегменте разбита на три дня. Про 14 ноября вспоминать даже не хочется. Сборная России потерпела досадное поражение в Сплите и отдала прямую путёвку в Катар сборной Хорватии. Впрочем, жизнь на этом не заканчивается, есть шанс побороться в стыках. А сейчас продолжаем следить за другими интересными парами.

Прогноз Максима Калиниченко на матч Северная Ирландия — Италия.

На понедельник запланировано восемь встреч. Все стартуют в одно время — в 22:45 мск. Отдельное внимание стоит уделить матчу Северная Ирландия — Италия. В девятом туре итальянцы не сумели оформить досрочный выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года, скатав нулевую ничью со Швейцарией. Снова не забил пенальти Жоржиньо.

Теперь обязательно нужно выиграть в Белфасте, причём как можно крупнее. Поскольку у ближайших преследователей — швейцарцев — в активе тоже 15 очков. Благо путь сравнительно свободный: сборная Северной Ирландии потеряла шансы даже на стыки, с мотивацией могут возникнуть проблемы. Да и состав у неё, откровенно говоря, не самый именитый.



В параллельном матче Швейцария будет принимать Болгарию. В турнирной таблице швейцарцы находятся ниже действующих чемпионов Европы лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Пропустили оба конкурента по два мяча, а вот забили подопечные Мурата Якина всего на два меньше. Вполне имеют шансы обойти итальянцев.

На что ставить в хоккее 15 ноября

Континентальная хоккейная лига наконец-то вернулась после перерыва на Евротур. Молодых хоккеистов из сборной России можно поздравить с разгромной победой в матче с Чехией, неудачи с финнами и шведами забудутся сами собой. Но теперь игроки возвращаются в расположения своих клубов. И тут начинается самое интересное.

15 ноября состоятся сразу восемь игр. Главная из них, несомненно, — битва лидеров КХЛ. «Трактор» на своём льду сыграет с «Металлургом», который идёт на первом месте в сводной таблице, набрав 46 баллов за 27 игр. Челябинцы следующие, но отстают на два очка. Фактически могут сравняться, хотя у «Магнитки» есть ещё два матча в запасе. Начало — в 17:00 мск.

При желании можно зацепить встречу ЦСКА и «Северстали», которая стартует в 19:30 мск. Столичные армейцы набрали солидную форму перед паузой на Кубок Карьяла и отстают от лидирующего на Западе петербургского СКА на пять очков. Однако Андрей Разин вместе со «сталеварами» идёт на серии из девяти побед, семь из которых — в основное время.

На что ставить в теннисе 15 ноября

В теннисе стартовал Итоговый чемпионат АТР. Начался он с Красной группы. Поздравления принимает Даниил Медведев. Первая ракетка России, уступив в первой партии со счётом 6:7, сумел одержать волевую победу над поляком Хубертом Хуркачом. Теперь Даниил получил день отдыха, россиянин ждёт свой второй матч. Но это не повод брать паузу. Классный теннис будет и в понедельник!

В Зелёной группе сегодня серб Новак Джокович сыграет с норвежцем Каспером Руудом (начало — в 16:00 мск), а россиянин Андрей Рублёв померится силами с греком Стефаносом Циципасом (23:00 мск). В восьми предыдущих очных встречах вторая ракетка России уступил пять раз. Неужели Андрею действительно нечего ловить на этом турнире?

На что ещё ставить 15 ноября

В Единой лиге ВТБ снова состоится всего один матч. И не самый примечательный. Эстонский «Калев» у себя дома сыграет с пермской «Пармой». Начало — в 20:00 мск. Продолжают играть также и в НБА, правда, в основном рано ночью. Для любителей экзотики есть по две встречи в израильской и литовской лигах. А также игра четвёртого тура Лиги чемпионов ФИБА.