Аргентина — Бразилия. Теперь Лионелю Месси ничего не помешает

17 ноября состоится матч 14-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Бразилия. Начало игры — в 02:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех бразильцев оценён экспертами в 3.34. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Бразилия 17 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Аргентина — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 14-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Бразилия (17.11.2021)

Клубный футбол уступил место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Южной Америке 17 ноября Аргентина на стадионе «Дель Бисентенарио» примет Бразилию. Начало встречи запланировано на 02:30 мск. Обслужит соперников рефери из Уругвая Андрес Кунья.

Подопечные Лионеля Скалони занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 28 баллов за 12 туров. Отрыв от Эквадора составляет восемь пунктов, при этом есть ещё матч в запасе, так что беспокоиться не о чем. Впереди, правда, грозный соперник, хотя он уже оформил досрочную путёвку на мундиаль.



В 12 турах Аргентина не знала поражений, лишь четыре ничьи немного подпортили общую статистику. В последних трёх матчах добыты победы над Перу (1:0) и дважды Уругваем (3:0 и 1:0). Результативность в атаке не лучшая, но и явно не худшая. Всего в сетке ворот противников побывало уже 20 мячей.



Зато полный порядок в обороне, пятый матч подряд не пропускают. Если в грядущем противостоянии аргентинцы и пропустят, то вряд ли много. Ко всему прочему вернулся лидер — Лионель Месси. В прошлом туре главный тренер выделил ему немного времени, поскольку игрок только восстановился от травмы.

Против Бразилии, вероятно, Лео появится с первых минут, ведь битва принципиальная. Разумеется, нападающий важен в атаке, но не только. В одном из матчей он показал, что может отрабатывать в защите, если надо. Партнёры были по-настоящему вдохновлены и мотивированы присутствием звезды «ПСЖ» на поле.



Подопечным Аденора Тите уже в целом доказывать нечего. Всего одна ничья в 12 турах (остальные победы) говорит сама за себя. На одного фаворита на чемпионате мира в Катаре стало больше. Они в прекрасной форме, можно только поаплодировать: 34 набранных балла, 27 забитых мячей и всего четыре пропущенных.

Не удалось поразить только ворота Колумбии, хотя и там к голу бразильцы были очень близки. Главный тренер порой позволял себе эксперименты по ходу квалификации. Положение в таблице давало пользоваться такой роскошью. Однако грядущая встреча принципиально важна. Расслабляться никто не станет, даже несмотря на полученную путёвку в Катар.



Жёлто-зелёные наверняка захотят закрепить успех, набрав ещё три очка, но распыляться им особо незачем. Главная задача, а именно выход с первого места в финальный раунд выполнена. Можно не рваться за победой. Аргентина хороша, но стоит не так твёрдо на ногах. Месси только оправился от травмы, вряд ли покажет свой лучший футбол. Да и с бразильцами он традиционно редко отмечается результативными действиями.



При этом оба коллектива очень хороши в обороне. Несмотря на вызывающее восторг нападение, скорее всего, нас ждёт закрытая игра. В последних турах соперники проявили себя сдержанно, довольствовались минимальным счётом. Думаем, вполне можно взять тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.66.

Первую очную встречу, которая должна была состояться ещё в начале сентября, прервали местные полицейские и санитарные службы на седьмой минуте. Дело в том, что три футболиста из стартового состава Аргентины нарушили правила въезда в Бразилию из-за коронавируса. Но теперь, кажется, всё должно быть в порядке. Второй такой цирк подряд станет большим ударом по репутации южноамериканского футбола.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Бразилия 17 ноября 2021 года

Подопечные Лионеля Скалони хороши в обороне. Пять «сухих» матчей тому подтверждение. Правда, много забивать удаётся далеко не всегда. Бразильцы, в свою очередь, хороши как в атаке, так и в защите. Однако мотивации после досрочного выхода в Катар может быть меньше. Да и принципиальные встречи с аргентинцами не всегда получаются яркими.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.66.

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