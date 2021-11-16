Аргентина — Бразилия, Босния — Украина и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 ноября.

На что ставить в футболе 16 ноября

Пауза на сборные заканчивается, а в Европе и вовсе завершается отборочный цикл. Интрига есть в двух группах. Сборной Украины, чтобы попасть в стыки, нужно побеждать Боснию и надеяться, что немотивированная Франция не проиграет Финляндии. Вполне реальный расклад.



В другой группе Нидерланды будут играть с Норвегией. Скорее всего, для прямого попадания в Катар голландцам хватит и ничьей, а вот поражение может лишить их даже стыков. В этой группе на путёвку претендует ещё и Турция, которая будет играть с Черногорией.



Ну а главный матч дня состоится в ночь на среду. Классика – Аргентина – Бразилия. И пусть турнирной интриги нет — бразильцы уже на мундиале, аргентинцы там одной ногой — но пропустить такой матч нельзя. Это будет жарко. Кроме того, интересна встреча Чили и Эквадора, а Уругваю нужно побеждать в горах Боливии.

На что ставить в хоккее 16 ноября

В КХЛ сегодня 3 матча. «Торпедо» принимает «Салават Юлаев», «Сочи» — «Барыс», а «Ак Барс» сыграет со «Спартаком». В НХЛ 12 матчей, там Александр Овечкин попробует забить свои очередные голы на выезде в матче с «Анахаймом».

На что ещё ставить 16 ноября

На Итоговом турнире ATP Даниил Медведев проведёт свой второй матч. Соперник – Александр Зверев. В другой встрече должны сыграть Хуберт Хуркач и Маттео Берреттини, но выход на корт итальянца под вопросом из-за травмы.



В баскетбольной Евролиге на этой неделе сразу два тура, но наши клубы сегодня не сыграют. А вот в Кубке Европы «Локомотив-Кубань» на выезде встретится с «Тюрк Телекомом».