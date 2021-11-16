«Анахайм» — «Вашингтон». Александр Овечкин рвётся в лидеры НХЛ!

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Дакс» идёт за 3.08. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» 17 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон» 17 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Гол в первые 10 минут идёт за 1.65, вероятность серии буллитов оценена в 9.10.

«Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (17.11.2021)

Ноябрь перевалил за экватор, уже больше месяца Национальная хоккейная лига радует болельщиков. На 17 ноября запланировано 12 встреч. Отдельное внимание отечественным любителям хоккея, конечно же, стоит уделить противостоянию «Анахайма» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Хонда-центр» в Анахайме. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск.

«Анахайм» неожиданно идёт вторым на Западе, набрав 21 очко в 16 играх. Отставание от лидирующего «Эдмонтона» составляет всего один пункт, хотя у лидера есть два матча в запасе. Запрыгнуть на верхушку таблицы удалось благодаря семиматчевой серии побед. Хотя до этого у команды были шесть поражений кряду.

Всё началось с домашней победы над «Монреалем» (4:2), где Райан Гецлаф побил рекорд по набранным очкам за «Дакс», принадлежавший Теему Селянне. Оформил 989-е очко. Затем клуб из Анахайма одержал ещё три победы на своём льду с общим счётом 11:2. В гостях удалось переиграть «Ванкувер» (3:2 ОТ) и «Сиэтл» (7:4). Дома снова досталось «Ванкуверу» (5:1).

«Вашингтон» идёт третьим на Востоке, набрав 22 очка в 15 играх. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего один пункт. Второе место занимает «Каролина» с 22 очками в 13 встречах. При этом «столичные» последние четыре игры провели здорово. Только победы! Начали с «Баффало» (5:3), где проявило себя первое звено.

Затем в гостях «Кэпс» одолели «Детройт» (2:0) и «Коламбус» (4:3), а накануне на своём льду снесли «Питтсбург» (6:1). Сидни Кросби всё-таки вышел на лёд после болезни, но помочь партнёрам не сумел. Выглядел тяжеловато, движения не хватало. Отметился разве что грубым приёмом против защитника хозяев. А у самих хозяев первое и третье звенья были в ударе. Овечкин отметился двумя результативными передачами.

Кузнецов заработал гол+пас, Уилсон тоже. Защитники не остались в стороне. На счету Карлссона передача, Фегервары забил. Орлов, правда, остался без результативных действий. Но команда объективно была сильнее. Отсутствие Малкина и ещё трех игроков основы у соперника тоже сыграли свою роль. Да и по сезону «Пингвинз» выступают не лучшим образом.

Теперь «Вашингтон» едет в Анахайм, соперник почувствовал запах крови. «Столичные» проиграли в трёх из пяти последних встреч с «утками». На выезде точно такие же цифры. При этом соперники не так часто пробивают букмекерский верх. Например, ставка «тотал больше 5.5 шайбы» сыграла лишь в двух из пяти последних игр в Анахайме.

Впрочем, статистика датируется 2018 и 2019 годами. Сейчас составы изменились, так что брать в серьёзный расчёт её не будем. А рассмотреть последние пять игр каждой команды следует. С учётом того, что дома «Анахайм» имеет пять побед из пяти и забросил 20 шайб при пяти пропущенных, статистика просто отличная. У «Вашингтона» на выезде выиграны три из предыдущих пяти встреч, разница шайб 19-16.

Однако в сумме «Кэпс» пропустили 36 раз, против 47 у соперника. Из этого видно, что с обороной в целом не всё так хорошо, оппоненты точно порадуют голами. А вот кто пропустит больше — вопрос хороший. Вратарская линия «Кэпиталз» не сильно впечатляет. У «Дакс» неплохо выглядит Джон Гибсон, но сможет ли он остановить Овечкина и Кузнецова? Первые три звена чувствуют себя хорошо у столичного клуба.

Мы бы рассмотрели тотал больше 5.5 шайбы за 1.71. С выявлением фаворита сложнее. Можно ещё рискнуть и поставить на победу «Вашингтона» за 1.99. С учётом улучшающейся формы и голодного до голов Овечкина, который вышел на чистое четвёртое место в исторической снайперской гонке. Партнёры помогают, да и он сам старается играть на команду. Получается классно!

«Анахайм» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 ноября 2021 года

«Анахайм» последние семь встреч провёл без поражений, хотя соперники были не самыми сильными. «Вашингтон» выиграл четыре встречи подряд. Уровень оппозиции тоже оказался довольно сдержанным, но форма набрана что надо. Плюс состав более звёздный и мастеровитый. Ждём, что на своём льду «Дакс» сумеют ответить гостям бодрым хоккеем.

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы за 1.71.

Ставка 2: победа «Вашингтона» за 1.99.