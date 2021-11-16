Даниил Медведев — Александр Зверев. Россиянину олимпийский чемпион не помеха

16 ноября Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче Итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на его победу составляет 1.60. На успех Зверева можно поставить за 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Александр Зверев 16 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч Итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.31.

Анализ матча Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Александр Зверев (16.11.2021)

Групповые матчи в финальном турнире АТР в самом разгаре. В Красной группе побед добились фавориты — Даниил Медведев и Александр Зверев. Они выиграли у Хуркача и Берреттини соответственно. 16 ноября не позднее 16:00 мск сойдутся победители, а в 23:00 мск сыграют уже проигравшие. Если, конечно, итальянец сможет продолжать.



Собственно, стартовые встречи получились очень разными. Медведеву пришлось изрядно потрудиться. Лёгкой эту победу никак не назвать, хотя и ничего удивительного не произошло. Даниил в своей манере игры притирается в первом сете к сопернику, после чего постепенно добавляет.



У Хуберта манера противоположная: с самого начала играет активно, ставит на мощь и давление. Добавим сюда очень быстрое покрытие. Быстрое даже по меркам закрытых хардов. Потому длинные розыгрыши возникали редко, в большинстве случаев двух-трёх хороших ударов кряду хватало с головой.



Первый сет затянулся, Хуркачу удалось его забрать. Медведев не отходил ни на шаг от поляка, так они дошли до тай-брейка, где Хуберт оказался точнее. Второй и третий сеты Даниил отыграл собранно и довольно спокойно. Ракетки не колотил, эмоции не расплёскивал.



Что в итоге привело к победе 6:7(5:7), 6:3, 6:4. У поляка не было не только брейков, но и брейк-пойнтов. Первая ракетка России уверенно держал подачу: 88% попаданий первым мячом, 81% выигранных розыгрышей с первой подачи. Понятно, что зацепиться на приёме при таких цифрах крайне сложно.



Звереву победа далась полегче. Очень плотный первый сет оказался не под силу итальянцу. В начале второго он отказался от продолжения борьбы из-за травмы мышц живота. Немец, к слову, повёл себя очень красиво и искренне переживал за соперника. Тот, к сожалению, так и не смог продолжить.



Дальнейшее участие Маттео находится под большим вопросом. Впрочем, Итоговый турнир без итальянцев точно не останется. Если Берреттини снимется, его место займёт Янник Синнер. Молодой теннисист является десятой ракеткой мира и тоже любит быстрые харды.

Но побегать Звереву всё же пришлось. Первая партия выдалась невероятно упорной, да и до брейк-пойнтов итальянец доходил. В то же время сил у немца, очевидно, должно быть больше. Он провёл на корте всего одну партию, пусть и крайне упорную. Даниил отбегал три сета.



Насколько это важный фактор? Сложно сказать. Теннисисты достаточно отдыхали перед стартом турнира, да и в Турине выходить на корт нужно через день. Исходим из того, что серьёзных проблем с выносливостью не возникнет. Корты быстрые, а подают соперники здорово. Значит, брейк-пойнтов вряд ли будет много.



В то же время Медведев в первом матче очень понравился, а вот Зверев выглядел немногим лучше Берреттини. Шансы Даниила в самом деле выше. Статистика очных встреч — четыре победы подряд — на стороне россиянина. Лезть в фору не рискнём, а вот комбинированный вариант П1 + тотал больше 19.5 гейма за 2.02 смотрится хорошо. Свои восемь-девять геймов немец наверняка зацепит.

Прогноз и ставки на матч Итогового турнира Медведев — Зверев 16 ноября 2021 года

Соперники начали в Турине с побед. Медведев отбегал три сета с Хубертом Хуркачем, а Зверев выиграл на отказе Берреттини в самом начале второй партии. В то же время турнир только начался, время на отдых имелось. Проблемы со свежестью вряд ли возникнут, а немец в последнее время превратился в постоянного клиента Даниила. Поставим на россиянина.



Ставка: победа Медведева + тотал больше 19.5 гейма за 2.02.