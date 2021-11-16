Аргентина — Бразилия. Прогноз «Фонбет»: не ждите чудес от Лионеля Месси

17 ноября состоится матч 14-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Бразилия. Начало игры — в 2:30 мск. Сделать ставку на игру команд Месси и Неймара можно в букмекерской компании «Фонбет».

Сборная Аргентины: оправился ли Месси от травмы?

Вот как закончились последние пять матчей сборной Аргентины в квалификации ЧМ-2022: победы над Уругваем (1:0), Перу (1:0) и снова Уругваем (3:0), ничья с Парагваем (0:0) и разгром команды Боливии (3:0).



До конца квалификационного турнира в Южной Америке осталось совсем немного, и сборная Аргентины может чувствовать себя вполне уверенно. Она создала себе очень солидный отрыв от пятого места. Напомним, что напрямую на чемпионат мира от Южной Америки попадает четыре команды, а пятая будет играть в стыковых матчах.

Но, практически решив главную задачу, аргентинцы попробуют скинуть с первого места заклятых врагов – бразильцев. Правда, сделать это будет крайне трудно – пентакампеоны серьёзно оторвались в таблице. Одна из главных интриг накануне матча – сможет ли сыграть Лионель Месси? Аргентинский форвард пропустил последние игры «ПСЖ» из-за травмы, но был заранее включён в список сборной Аргентины на игры отборочного турнира чемпионата мира.

Сборная Бразилии: надежда на первую победу над аргентинцами за два с половиной года

Рассмотрим последние пять матчей сборной Бразилии в отборе ЧМ-2022: победы над Колумбией (1:0) и Уругваем (4:1), ничья с той же Колумбией (0:0), а также победы над Венесуэлой (3:1) и Перу (2:0).



Участие сборной Бразилии в финальной части чемпионата мира не вызывает никаких сомнений. За шесть туров до финиша квалификационного турнира бразильцы создали внушительный отрыв в 18 очков от пятого места. Победа над сборной Колумбии открыла бразильцам дорогу на чемпионат мира. Сборная Бразилии не просто ни разу не проиграла в этом отборочном турнире, она выиграла 11 матчей из 12.

Такого доминирования южноамериканская зона квалификации ЧМ не знала очень давно. И это при том, что в регионе собрано очень много сборных высокого уровня. С одной из таких – командой Колумбии – бразильцы встречались накануне и победили дома со счётом 1:0.



Гегемония сборной Бразилии проявляется во всём – они забили больше всех в нынешнем отборочном турнире (27 голов) и пропустили меньше всех (4 мяча). Но пока бразильцы не встречались с главным соперником – сборной Аргентины. Сентябрьский матч был прерван из-за нарушения аргентинскими футболистами антиковидного протокола. Важный момент — за гостей не сыграет Неймар, у бразильца повреждение. Поэтому противостояния двух футболистов «ПСЖ» не случится.

Аргентина — Бразилия: прогноз «Фонбет» на матч квалификации ЧМ-2022

Ставка: тотал больше 6.5 жёлтых карточек за 2.50, тотал меньше 2.5 гола за 1.53 (Сделать ставку).

Матчи сборных Бразилии и Аргентины – главное блюдо южноамериканской квалификации. И на этот раз градус противостояния будет поднят до предела. Аргентинцы не забыли странной выходки бразильских властей, которые прервали сентябрьский матч.

Тогда на поле прямо по ходу игры вышла полиция и пыталась задержать ряд футболистов сборной Аргентины. Нас ждёт очень жаркая, а возможно, и грубая встреча. Ставка на тотал больше 6.5 жёлтых карточек смотрится здорово. Обычно встречи Бразилии и Аргентины богаты на предупреждения.



А вот большого количества голов вряд ли стоит ждать. Обе команды очень мало пропускают в этом квалификационном турнире. Да и исторически сборные Аргентины и Бразилии играют между собой низовые матчи. Из последних восьми игр в семи соперники не смогли забить друг другу больше двух голов. Ставка на тотал меньше 2.5 мяча – превосходный вариант.