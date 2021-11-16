Новак Джокович — Андрей Рублёв. Медведев не смог, а у Рублёва получится?

17 ноября Новак Джокович и Андрей Рублёв сыграют в матче итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича: коэффициент на его победу составляет 1.24. На успех Рублёва можно поставить в букмекерских конторах за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович — Андрей Рублёв 17 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч итогового турнира АТР Новак Джокович — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.88, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.77.

Анализ матча Итогового турнира ATP Новак Джокович — Андрей Рублёв (17.11.2021)

Первый тур Зелёной группы на Итоговом турнире АТР в Турине дал огня. Продолжение запланировано на 17 ноября. Не ранее 23:00 мск встретятся Стефанос Циципас и Каспер Рууд, а перед ними будут выяснять отношения Новак Джокович и Андрей Рублёв. Начало — в 16:00 мск.

Джокович обыграл Рууда, ничего удивительного в этом нет. Каспер — молодой и прогрессирующий спортсмен, хотя недостаток опыта не мешает ему красоваться на восьмой строчке рейтинга и участвовать в финальном турнире. Однако Новак в этом году стал первой ракеткой мира уже седьмой раз. Наград у серба прилично.



Впрочем, на Итоговом турнире Ноле становился чемпионом последний раз ещё в 2015 году. Неплохо было бы обновить дату. Первым встал на пути норвежец. Удалось обыграть Рууда в двух партиях, хотя в первой не обошлось без тай-брейка — 7:6 (7:4). Каспер цеплялся, дал бой. Во второй пошло гораздо проще — 6:2.



Теперь сойтись в битве с первой ракеткой мира посчастливилось Андрею Рублёву. Россиянин накануне очень приятно удивил, одержав победу над греком Стефаносом Циципасом. Одновременно с этим показал высочайший уровень игры, по которому, откровенно говоря, мы соскучились.

С первых розыгрышей стало понятно, что Андрей находится в хорошем расположении духа. Играл практически без единой ошибки, а подачи были просто шикарные — 90% выигранных очков на первом мяче против 68% у Циципаса. Да, у грека могли остаться проблемы с травмированной рукой, но нельзя сказать, что он плохо себя показал. Напротив, задал темп игры.



Россиянин выстоял и даже смог ответить. Как итог — победа Рублёва в двух партиях (6:4, 6:4). После такого уверенность в превосходстве Джоковича может пошатнуться. Хотя победа сербу необходима для выхода в плей-офф, потому как у Андрея останется слабейший из тройки соперников, а Новаку достанется грек, который ещё может себя показать.

Мотивация здесь мощная. За победу в турнире можно получить до 1500 очков, от которых едва ли кто-то откажется. На полную сумму претендуют только Джокович, Медведев и Рублёв, ведь только они пока не имеют ни одного поражения. Кто же останется в этом списке вместе с Даниилом, уже одержавшим две победы?



С одной стороны, стабильное мастерство на стороне Джоковича. Спорить с этим невозможно. С другой — отличное расположение духа и практически идеальные подачи у Рублёва. Можно с уверенностью сказать, что если россиянин сыграет так же здорово, как с Циципасом, то матч будет упорным. Можно даже рискнуть и сделать ставку «тотал больше 2.5 сета» за коэффициент 2.77. Ноле в последнее время часто играет решающие партии. Или как минимум тай-брейки.



Тем, кто не любит рисковать, можно рассмотреть вариант «тотал больше 20.5 гейма» за 1.63. Дело тут ещё в том, что Рублёв и Джокович до сих пор не встречались. В битве с Циципасом Андрей был агрессивен на приёме и на задней линии, показал качественную игру.

Именитому сербу как минимум потребуется время, чтобы привыкнуть к мощным и интенсивным подачам второй ракетки России. Если, конечно, они будут лететь столь же успешно. После поражения в финале US Open Ноле набрал неплохую форму, находится в хорошем настроении. И всё же если Рублёв снова покажет такой теннис, лёгкой мишенью он не станет.

Прогноз и ставки на матч турнира АТР Новак Джокович — Андрей Рублёв 17 ноября 2021 года

Новак Джокович — лучший теннисист мира. Андрей Рублёв выходит из чёрной полосы, чётко и мощно накануне обыграл Стефаноса Циципаса. На наш взгляд, коэффициент около тройки на третий сет слишком завышен. У серба накопилась усталость, разгромов не было давно, а россиянин в Турине уже приятно удивил. Ждём упорную игру.



Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.77.