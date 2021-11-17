«Миннесота» — «Даллас». Кириллу Капризову пора взять себя в руки

Пока что «Даллас» пропускает даже больше, чем забивает. Этим надо пользоваться.

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Миннесоты»» в основное время можно с коэффициентом 1.85, успех «Далласа» идёт за 3.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз» 19 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Даллас» 19 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.08. Гол на первой минуте идёт за 11.00, вероятность серии буллитов оценена в 9.40.

«Миннесота» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (19.11.2021)

На 19 ноября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 12 встреч. Любителям отечественного хоккея это точно понравится, ведь «Миннесота» на льду «Эксел Энерджи-центр» примет «Даллас». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск. Глубокая ночь, но это того стоит.

«Миннесота» идёт в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 20 баллов за 15 встреч. Отставание от лидирующего «Анахайма» составляет всего два пункта, причём есть сразу два матча в запасе. Положение в целом отличное, хотя последние результаты немного смазали общую картину. Могло быть лучше.

Сперва «дикари» гостях одолели «Питтсбург» по буллитам (5:4 Б), затем накидали по пять шайб в ворота «Айлендерс» (5:2) и «Аризоны» (5:2). Но уступили «Вегасу» (2:3). Ожидаемо разобрались с новичком «Сиэтлом» (4:2). Хет-трик оформил Рем Питлик, трижды ему ассистировал Райан Хартман. Оба — из третьего звена.

Но, к сожалению, у Кирилла Капризова мало что клеится. А ведь все ждут голов, пока же он набрал 12 баллов по системе «гол+пас» за 15 встреч. Из них всего три гола… Нужно улучшать статистику. При этом россиянин отметил, что виноват сам, все проблемы в голове. Зато Дмитрий Куликов отметился шестью баллами в 13 играх.

«Даллас» же по-прежнему находится вне зоны плей-офф. 12-я строчка в конференции, всего 12 баллов за 13 встреч. Не самые лучшие цифры для финалиста Кубка Стэнли сезона-2019/2020. Отставание от восьмой строчки составляет шесть пунктов. И только в последних двух матчах у «Старз» начало получаться в атаке.

Сначала Денис Гурьянов и Александр Радулов отметились результативными передачами и поучаствовали в разгромной победе над «Филадельфией» (5:2). Затем удалось с тем же счётом обыграть «Детройт Ред Уингз». На этот раз блистал Джейсон Робертсон, оформивший дубль и сделавший голевую передачу.

Радулов не впечатляет, набрал всего семь баллов за 13 игр. Гурьянов тоже — у него вообще три балла за 12 встреч. На фоне сезона-2019/2020 россияне выглядят не так хорошо. Тот же Антон Худобин пока не вышел на свой уровень. Да и опытный вратарь Холтби пока в воротах откровенно не радует. Даже у опытного Джейми Бенна всего три гола.

Команда плетётся ниже зоны плей-офф, игра оставляет желать лучшего. А впереди серьёзный соперник, который уже наколотил 48 шайб. Против 32 у «Далласа». «Миннесота» также одержала верх в четырёх из пяти последних личных встреч. Хотя любопытно, что три раза из пяти матчи в Сент-Поле заканчивались за пределами основного времени.

Настораживает больше то, что россияне пока не показывают ожидаемый уровень хоккея. Очков заработали откровенно мало. Капризов выглядит чуть лучше Радулова и Гурьянова, но пока ещё не начал отрабатывать свой контракт по полной. Впрочем, «Миннесота» и так выглядит здорово. А уж когда Кирилл проснётся…

Хотя во вратарской линии у соперников проблемы, обе команды пропустили больше 40 шайб. Такая статистика немного настораживает, хотя в целом по сезону увереннее выглядит «Миннесота». Мы бы рассмотрели её победу за 1.85 и попробовали бы взять тотал больше 5.5 шайбы. Альтернатива — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.

«Миннесота» — «Даллас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 ноября 2021 года

«Миннесота» выглядит сильнее. Особенно учётом проблем «Далласа» в атаке и защите, пока Холтби и Худобин действительно показывают не самые лучшие результаты. Да и в нападении Радулов и Гурьянов не сильно радуют. Команда Капризова решает матчи даже без Кирилла, хорошо забивает. Россиянину пора подтягиваться, впереди отличная возможность.

Ставка 1: победа «Миннесоты» за 1.85.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.