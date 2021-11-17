Стыковые матчи к ЧМ-2022: шансы России не так уж малы

Всё будет зависеть от жеребьёвки. Есть как варианты жизни, так и практически смертельные.

Групповой этап ЧМ-2022 по футболу в Европе завершён. 10 команд получили прямые путёвки в Катар. Ещё 12 сборных, в числе которых оказалась и Россия, в марте сыграют стыковые матчи, по итогам которых билеты на мундиаль получат ещё 3 команды. Дата жеребьёвки – 26 ноября, но букмекеры уже осторожно предсказывают шансы команд. Изучим расклады поподробнее.

Когда будут стыковые матчи ЧМ-2022

26 ноября 2021 года в 19:00 мск в Цюрихе (Швейцария) пройдёт жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022. 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, а финалы – 29 марта.

Кто сыграет в стыковых матчах чемпионата мира по футболу

В стыках сыграют 12 сборных. 10 команд заняли вторые места в своих отборочных группах. Это Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс, Россия, Турция, Польша, Украина и Северная Македония. Ещё две команды – Австрия и Чехия – пробились в стыки как лучшие команды по рейтингу победителей групп Лиги наций.

При этом в зависимости от выступления на групповом этапе команды разделили на сеяные и несеяные.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Украина, Северная Македония, Австрия и Чехия.

С кем сыграет сборная России в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборная России вошла в число сеяных. Это значит, что полуфинал наша команда гарантированно проведёт дома и не встретится с другими сеяными на этой стадии. То есть команда Валерия Карпина не сыграет ни с Италией, ни с Португалией в полуфинале. Что, разумеется, не может не радовать.

Но возможных соперников по полуфиналу стыковых матчей у нашей команды не 6, а 5. Всё из-за конфликта с Украиной. Сборные разведут по разным путям, чтобы они не встретились в процессе отбора. Таким образом, в полуфинале Россия может сыграть с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией на своём поле. Лучший вариант среди этих – однозначно сборная Северной Македонии.

Если наша сборная пройдёт полуфинал, то в финале сыграет с победителем другой пары. Какой – решит жеребьёвка. Разумеется, на этой стадии в соперники может попасться уже любая из команд. Те же итальянцы – чемпионы Европы или португальцы во главе с Криштиану Роналду. К тому же хозяина этой, решающей встречи, определит жеребьёвка. А с этим у нашей сборной в последнее время дела не ладятся.

Прогнозы букмекеров на стыковые матчи ЧМ-2022

Конечно, букмекеры не могут сделать точный прогноз до жеребьёвки, но уже сейчас можно поставить на то, попадёт ли Россия на ЧМ-2022. Поставить на то, что наша сборная всё же пробьётся через стыки в Катар, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 25% вероятности.

Скажете, немного? Да. Но на самом деле не так уж и мало. На сильных мира сего – Италию и Португалию – дают коэффициент 1.65. За 3.20 можно поставить на Швецию, которая тоже смотрится мощнее нашей сборной, да и обыгрывала Россию совсем недавно.

Так же, как и шансы России, аналитики оценивают вероятность попадания на мундиаль сборной Уэльса – поставить на Гарета Бэйла и его партнёров можно за 4.00. А вот сделать ставку на Шотландию можно за 5.00 – это самый высокий коэффициент среди сеяных сборных.

На все 6 несеяных команд коэффициенты выше, чем на сборную России. За 5.00 можно поставить на то, что в Катар поедет Чехия или Польша. Шансы Украины, Турции и Австрии оценивают коэффициентом 6.00, а на Северную Македонию предлагают котировку 10.00.

Правда, стоит отметить, что эти коэффициенты сугубо предварительные. Понятно, что они поменяются после жеребьёвки. Например, шансы несеяных команд, которые попадут в полуфиналах на Италию и Португалию, резко снизятся. А вот если кто-то (мы надеемся, что это будет Россия) в полуфинале сыграет с Северной Македонией, а в финале жребий выдаст ему домашний матч с победителем пары, например, Шотландия – Турция, то шансы такой сборной резко возрастут, а коэффициент снизится.

Что ж, остаётся держать кулачки за удачную жеребьёвку. Удачных ставок!