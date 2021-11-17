Даниил Медведев — Янник Синнер. Лучшему теннисисту России рано расслабляться

18 ноября Даниил Медведев и Янник Синнер сыграют в матче Итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.32. На успех Синнера можно поставить за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Янник Синнер 18 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч Итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.79, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.03. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.55.

Анализ матча Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Янник Синнер (18.11.2021)

На финальном турнире АТР Красная группа заканчивает групповой этап. После снятия Маттео Берреттини россиянин Даниил Медведев стал первым полуфиналистом. Кто станет вторым — увидим 18 ноября. Сперва Зверев сыграет с Хуркачем, а не ранее 23:00 мск можно будет посмотреть на противостояние Даниила Медведева и Янника Синнера.

Синнер — новичок на турнире, получивший шанс из-за травмы Маттео в матче со Зверевым. Очень обидно было итальянцу сниматься досрочно, ведь дома, в Италии, у него много фанатов. Поэтому решение пришлось принимать долго. И всё же Берреттини не смог продолжить.



Синнеру, другому итальянцу, который теперь будет представлять страну на своей территории, повезло. Молодой теннисист не входит в топ-8 рейтинга АТР. Первым таким участником стал Хуберт Хуркач, занявший место Рафаэля Надаля. Кстати, именно с ним и Янник сразился накануне. Причём очень удачно.



Всего встреча шла 1 час 28 минут. Синнер выполнил пять подач навылет, реализовал все пять брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки. Хуркач тоже не сделал ни одной двойной ошибки, но всё равно проиграл с разгромным счётом (6:2, 6:2). Так Янник одержал первую победу и лишил поляка надежд на полуфинал.

Дело в том, что до этого Хуркачу не удалось победить Медведева, с которым теперь предстоит встретиться итальянцу. Тогда россиянин одержал волевую победу, отдав первый сет. Но в предстоящем матче победа любой ценой ему не нужна. Хотя, конечно, 200 очков рейтинга и призовые лишними не будут. И всё же важнее не потратить лишних сил перед полуфиналом.



Итальянцу же безоговорочно нужна только победа, иначе — вылет. Так что проблем с мотивацией не возникнет. А сил у него достаточно. Синнер — молодой, но бурно прогрессирующий спортсмен. Уже сейчас, в свои 20 лет, по делу находится рядом с элитой.

Шустрый теннисист в конце октября выиграл четвёртый титул в 2021 году и на тот момент сравнялся с Новаком Джоковичем и как раз Даниилом Медведевым по этому показателю. Так что недооценивать его не стоит. Янник пообещал выложиться по полной программе в матче с первой ракеткой России.



Медведеву пришлось попотеть в недавней игре с Александром Зверевым. Даже несмотря на спорное судейское решение во втором сете, выиграл в итоге 2-1 по партиям. Характер и самообладание чемпионские! На решающем тай-брейке не дрогнул и забрал победу.



По очным встречам Даниил впереди — две победы из двух возможных. Обе не просто состоялись на харде — они прошли в одном и том же месте. Марселе. Но в разных годах — 2020 и 2021 соответственно. Вторая победа далась заметно проще — итальянец в четвертьфинале утащил всего шесть геймов.

Но теперь так легко не будет. Мотивация, конечно, есть, лишние 200 очков никогда не навредят, да и победа важна перед полуфиналом с психологической точки зрения. Однако молодой итальянец без боя не отступит и себя непременно покажет. На наш взгляд, можно было бы посмотреть на тотал больше 21.5 гейма за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставка на матч АТР Даниил Медведев — Янник Синнер 18 ноября 2021 года

Даниил Медведев на характере вырвал у Зверева вторую победу на турнире. Поскольку Берреттини снялся досрочно, россиянин уже точно сыграет в полуфинале. Но сперва — Янник Синнер. Молодой итальянец собирается выложиться на полную. Он в хорошем расположении духа, одержал первую победу в Турине и рассчитывает на полуфинал. Однако для этого нужно обыграть Даню. Ждём довольно упорный матч. Янник свеж, а трибуны помогут ему в трудные моменты.



Ставка: тотал больше 21.5. гейма за 1.79.