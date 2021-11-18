«Монако» — «Лилль». Александр Головин не отошёл после поражения сборной России

Россиянин из-за травм пропустил 146 дней за последний год. Но в него верят.

19 ноября состоится матч 14-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Лилля» оценен экспертами в 3.78. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 19 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Лиги 1 «Монако» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» (19.11.2021)

По итогам международного перерыва сборные России и Украины будут вынуждены попробовать свои силы в стыках, однако это случится только в марте. Мы возвращаемся к клубным состязаниям. 19 ноября в 14-м туре чемпионата Франции «Монако» примет «Лилль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Монако» демонстрирует крайне нестабильный футбол. Единственное, где всё плюс-минус хорошо, — Лига Европы. Там клуб лидирует, набрав восемь баллов благодаря победам над австрийским «Штурмом» (1:0) и голландским ПСВ (2:1). Ответная встреча с последним завершилась ничьей (0:0). Равно как и битва с испанским «Реалом Сосьедад» (1:1).

Испанцы, кстати, отстают всего на два пункта. Запас маловат, результативность атакующей линии прихрамывает. Могло быть лучше, но пока задача выполняется. Другое дело — первенство страны. Во Франции у монегасков серьёзные трудности. Располагаются на 11-й строчке с 18 баллами. Хорошо, если удастся попасть в еврокубки на следующий сезон.

Последние два тура завершились неудачно, потерпели поражение от «Бреста» (0:2) и сыграли вничью с «Реймсом» (0:0). При этом оба оппонента балансируют на грани зоны вылета. Успехом такие результаты назвать трудно. В атаке появилась скованность, голов нет уже третий матч кряду (два в Ла Лиге и один в Лиге Европы).

Далеко не всегда можно рассчитывать на Александра Головина, который успел стать одним из важнейших исполнителей в системе Нико Ковача. Получив в матче с «Бордо» (3:0) травму на 57-й минуте, он покинул поле с забитым мячом и голевой передачей. С тех пор с полезными действиями туго. Было тяжело и в сборной России.

С момента повреждения Головина «Монако» одержал лишь две победы: в матчах с «Монпелье» (3:1) и ПСВ (2:1). В остальных четырёх играх (трёх — в Лиге 1 и одной — в Лиге Европы) французы покидали поле без голов. Возвращение россиянина не помогло, последний тур в Реймсе чуть не обернулся провалом. Решать проблему необходимо сейчас, скоро заключительные туры еврокубков.

«Лилль» находится в идентичной ситуации. На евроарене, с оговорками, порядок, вторая строчка с пятью набранными баллами и реальными шансами на выход из группы. А вот во французской Лиге 1 — беда. По сравнению с прошедшим ярким сезоном очевиден колоссальный спад.

Действующий чемпион Франции распродал чемпионский состав и потерял Кристофа Галтье, который ушёл в «Ниццу». Теперь у руля Жослен Гурвеннек, а под его руководством успехи совсем не так хороши. В активе 12-я строчка Лиги 1 и 16 очков. До борьбы за выживание вряд ли дойдёт, но и до еврокубков далеко.

В последних четырёх турах лишь дважды сыграли вничью: с «Брестом» (1:1) и «Анже» (1:1). В двух других матчах поражения — от «Клермона» (0:1) и «ПСЖ» (1:2). Проблемы в атаке играют ключевую роль, забили «доги» всего 16 мячей за 13 туров. При этом пропустили 19. Цифры говорят о многом.

Больше «Лилль» сенсации не совершит, результативность оставляет желать лучшего. Жослен Гурвеннек не так хорош, как предыдущий специалист. По крайней мере, пока. Закономерным результатом станет привычное место в середине турнирной таблицы. Жаль, ведь в прошлом сезоне удалось отобрать титул у «ПСЖ».

На игре «Монако» травма Александра Головина сказалась отрицательно. Бен-Йеддер и Фолланд тоже поутихли. Остаётся только ждать, пока игроки вернутся в привычное русло. От «Лилля» тоже не ждём много голов. Думаем, вполне можно взять тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 19 ноября 2021 года

«Монако» уже который матч не проявляет себя в атаке. Частые травмы Александра Головина добавляют проблем. «Лилль», в свою очередь, четыре тура кряду в чемпионате Франции не забивал более одного мяча. От прошлого сезона мало что осталось. Думаем, нас ждёт малое количество голов. Международный перерыв помог перевести дух, но кардинально вряд ли что-то изменил.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.