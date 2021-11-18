«Лестер» — «Челси». Сначала получит Джейми Варди, затем — обидчик «Зенита»

20 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех команды из Лестера оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Челси» 20 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Лестер» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 12-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси» (20.11.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. В английской Премьер-лиге стартует 12-й тур, 20 ноября состоится сразу восемь встреч. В одной из них «Лестер Сити» примет «Челси». Стартовый свисток на стадионе «Кинг Пауэр» прозвучит в 15:30 мск. Арбитр — Пол Тирни.

Подопечные Брендана Роджерса никак не могут войти в колею. О достойных результатах говорить не приходится. После 11 туров набрали лишь 15 очков и пребывают на 12-й строчке турнирной таблицы АПЛ. Неужели в этом сезоне предстоит быть середняком? Отставание от топ-5 небольшое, всего пять очков. Ничего не потеряно.



«Лестер» местами играет симпатично, за последние четыре тура даже одержал две яркие победы — над «Манчестер Юнайтед» (4:2) и «Брентфордом» (2:1). Но затем атакующая линия вновь замолчала. Как итог — проиграли «Арсеналу» (0:2) и поделили очки с нестабильным «Лидсом» (1:1). На пользу такие результаты не идут.



Мало порядка и в Лиге Европы. Английская команда вообще собрала всё что можно. Сыграла вничью с «Наполи» (2:2), проиграла польской «Легии» (0:1) и одержала волевую победу над московским «Спартаком» (4:3). Ответная встреча с россиянами завершилась вничью (1:1).

Результативность в большинстве случаев хороша. Возможно, международный перерыв пойдёт «Лестеру» на пользу. Однако пока можно отметить лишь бесконечные ошибки в линии обороны. Они распространяются на все турниры. АПЛ, Лига Европы. В Кубке лиги возникли трудности с «Брайтоном» (2:2, по пенальти 4:2). При этом в АПЛ пропустили 18 раз за 11 туров — для претендента на еврокубки многовато.



«Челси», напротив, невероятно хорош. Всё ещё лидирует с 26 баллами в активе. Хотя на хвосте сидит «Манчестер Сити», так что расслабляться некогда. Как назло, ещё и последний тур перед перерывом подкачал. Лондонцы сенсационно потеряли очки в битве со скромным «Бёрнли» (1:1). А ведь в строй вернулся Канте!

Да и до этого всё было замечательно. «Аристократы» оформили четыре кряду победы: над «Саутгемптоном» (3:1), «Брентфордом» (1:0), «Норвичем» (7:0) и «Ньюкаслом» (3:0). Хотя Томасу Тухелю сейчас приходится играть без Ромелу Лукаку, который травмировался.



Мощный форвард вносил огромный вклад, но и без него лондонцы не растерялись, выдали пару ярких разгромов. Альтернатива звёздному бельгийцу есть, тот же Кай Хаверц начал раскрываться. То есть с голами проблем не возникает, всего набралось 27 за 11 туров чемпионата Англии.



Оборона синих заслуживает особого уважения, пропустили всего четыре мяча в АПЛ и один в Лиге чемпионов. Просто фантастика! В еврокубках, кстати, тоже порядок. Одержали победу над «Зенитом» (1:0), дважды разобрались с «Мальмё» (1:0 и 4:0). Испортил статистику только «Ювентус» (0:1). Но вскоре будет возможность поквитаться.



«Челси» логично считается фаворитом, однако есть смысл обратить внимание на то, что «Лестер» является не очень удобным соперником. С грандами выглядит гораздо лучше, чем с командами попроще. Возьмём хотя бы Лигу Европы. «Лисы» уступили не самой именитой «Легии» (0:1), зато выложились с «Наполи» (2:2).

В предстоящем туре подопечные Томаса Тухеля не захотят терять очки, хватило осечки с «Бёрнли». Несмотря на отсутствие Лукаку, забивают и выигрывают они регулярно. Эдуард Менди трудится в воротах тоже выше всяких похвал. «Лестер» же нестабилен и часто проваливается в обороне. Думаем, можно взять П2 за 1.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Челси» 20 ноября 2021 года

Лондонцы в отличной форме, проиграли в этом сезоне лишь «Ювентусу» да «Манчестер Сити». В их успехе довольно трудно сомневаться. «Лестер» обычно даёт бой крепким соперникам и часто выходит победителем, но сейчас сильно хромает в обороне. То есть свои гол-два гости наверняка найдут. А пробить Менди сейчас редко кому удаётся.

Ставка: победа «Челси» за коэффициент 1.82.