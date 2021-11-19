«Зенит» — «Нижний Новгород», «Монако» — «Лилль» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 19 ноября.

На что ставить в футболе 19 ноября

После международной паузы возвращается клубный футбол! В РПЛ тур стартует матчем «Зенита» с «Нижним Новгородом». Александр Кержаков попытается насолить родному клубу.

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Нижний Новгород».

Во Франции сложный матч для Александра Головина и «Монако» — домашняя игра с «Лиллем». Впрочем, россиянин даже не попал в заявку монегасков.

Также после паузы возвращаются ещё два ведущих европейских чемпионата. В Германии мюнхенская «Бавария» едет в гости к «Аугсбургу», а в Испании «Леванте» примет «Атлетик» из Бильбао.

На что ставить в хоккее 19 ноября

В КХЛ сразу 7 игр. Игровой день начнут матчи «Автомобилист» — «Амур» и «Трактор» — «Нефтехимик». Затем можно будет посмотреть встречи «Торпедо» — «Адмирал», «Авангард» — «Металлург», «Динамо» Мн – ЦСКА, СКА – «Сибирь» и «Сочи» — «Локомотив». Как видите, есть где разгуляться.



Ну а истинные поклонники хоккея после КХЛ будут смотреть ещё и НХЛ. Здесь ранним утром субботы «Ванкувер» сыграет с «Виннипегом», а «Сиэтл» — с «Колорадо».

На что ещё ставить 19 ноября

На Итоговом турнире ATP решающий матч в контексте дальнейшей борьбы проведёт Андрей Рублёв, ему предстоит встретиться с норвежцем Каспером Руудом. В другом матче дня Новак Джокович сразится с Кэмероном Норри. Если Рублёв пройдёт в полуфинал, то мы увидим его матч с Даниилом Медведевым.



В баскетбольной Евролиге сегодня играют все три наши команды. Сложнее всех будет «Зениту»: «Милан» унизили в Казани, наверняка команда Этторе Мессины полна решимости реабилитироваться перед болельщиками. УНИКС сыграет с «Альбой», эту команду казанцы должны обыгрывать. Ну а ЦСКА на выезде встретится с «Басконией». Армейцы потерпели обидное поражение от «Барселоны» и теперь должны привозить с двойного выезда хотя бы одну победу. Но баски непросты: два дня назад они разгромили «Црвену Звезду». Смена тренера возымела действие.



Очередные туры стартуют в женской и мужской волейбольных Суперлигах. У мужчин самый интригующий матч дня – встреча «Факела» и «Зенита», а у девушек можно выделить матч краснодарского «Динамо» и «Локомотива».