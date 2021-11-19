«Ливерпуль» — «Арсенал». Юрген Клопп и Мохамед Салах вернут «канониров» на землю

20 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 6.85. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 20 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (20.11.2021)

Международный ноябрьский перерыв миновал. Сборная Англии напрямую вышла в Катар, а потому до марта об этом можно забыть. Возвращаемся на внутреннюю арену. 20 ноября в 12-м туре чемпионата Англии на «Энфилде» сыграют «Ливерпуль» — «Арсенал». Стартовый свисток в 20:30 мск даст судья Майкл Оливер.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне демонстрирует потрясающую эффективность в атаке. За 11 туров чемпионата Англии потревожил сетку ворот соперников 31 раз — удивительный показатель! Причём в восьми последних играх мерсисайдцы забивают не меньше двух мячей. Хотя соперники далеко не всегда были скромными.

Правда, за всё хорошее приходится расплачиваться. Ливерпульский клуб не стал исключением. В обороне время от времени случаются провалы. Да, пропущенных немного, всего 11 штук, но их важность нельзя не отметить. Дело в том, что все они были ключевыми и препятствовали подъёму в турнирной таблице.

Прекрасный пример — недавнее поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). Даже два забитых мяча не помогли. Вместо подъёма на вторую строчку чемпионата Англии и возможности сократить отставание от лидирующего «Челси» до одного очка опустились на четвёртую позицию. Вперёд пролезли как раз «молотобойцы».

Всю игру подопечные Юргена Клоппа доминировали, нанесли 16 ударов, пять из которых пришлись в створ. Однако положительного результата добиться не смогли. Также было в ничейных встречах с «Брайтоном» (2:2), «Манчестер Сити» (2:2) и «Брентфордом» (3:3). Растеряли очки буквально на ровном месте из-за ошибок в обороне.

«Арсенал», напротив, в защите похорошел. В последних трёх турах АПЛ пропустил только один раз — в победной встрече с «Астон Виллой» (3:1). Впрочем, несмотря на восьмиматчевую беспроигрышную серию, хвастаться не стоит. Победы и ничьи были с ослабленными и нестабильными командами, а от «Ливерпуля» подарков не дождёшься.

Последняя битва со стабильным и серьёзным соперником — «Манчестер Сити» — закончилась разгромом (0:5). Это говорит о том, что «канонирам» пока трудно претендовать на место в топ-4. Впереди череда встреч с крепкими командами, вот тут-то и будет настоящая проверка для Микеля Артеты.

После ухода Арсена Венгера лондонцы не покушались на серьёзные титулы. Нестабильность попеременно в защите и атаке портит всё. Микель Артета в силу возможностей работает с данным составом, удачные отрезки время от времени случаются. Тем интереснее узнать, пройдут ли «канониры» испытание выездом к топ-клубу.

Лидером атаки является юный Букайо Сака, которому в одиночку, разумеется, трудно. В подспорье хорошо бы добавить ещё кого-то, помимо сдавшего Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта, который собрался уходить. Также есть нестабильный Николя Пепе, но некоторые футболиста и вовсе называют худшим трансфером последних лет из-за высокой цены и неоправданных ожиданий.

Ливерпульцы же крошат почти всех на пути, результативность зашкаливает. Потери очков, скорее, следствие остроатакующей модели и удачных контратак противников. Защита, конечно, временами, не справляется, однако в целом надёжна. «Арсенал» действительно набрал хорошую форму, но пока не выглядит конкурентом клубам из первой четвёрки.

Потому возьмём комбинированную ставку «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.69. Статистика личных встреч на нашей стороне. На «Энфилде» лондонцы проиграли в четырёх из пяти последних матчей и пропустили 16 мячей. А единственная победа случилась в Кубке лиги лишь по пенальти. Ждём чего-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев. Свои два мяча они непременно сообразят.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 20 ноября 2021 года

Подопечные Юргена Клоппа временами страдают в защите, зато в атаке стабильно всё здорово, голов очень много. У команды Микеля Артеты плохие воспоминания о борьбе с сильными оппонентами, побеждает она пока только ослабленных или нестабильных соперников. Да, появился результат, форма выправилась, но главные испытания ещё впереди.



Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.69.