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«Ливерпуль» — «Арсенал», 20 ноября 2021, прогноз и ставка на матч АПЛ, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

«Ливерпуль» — «Арсенал». Юрген Клопп и Мохамед Салах вернут «канониров» на землю
Михаил Коробов
«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 20.11
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«Арсенал» прибавил, но в топ-4 АПЛ пока рановато.

20 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 6.85. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 20 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (20.11.2021)

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон

Международный ноябрьский перерыв миновал. Сборная Англии напрямую вышла в Катар, а потому до марта об этом можно забыть. Возвращаемся на внутреннюю арену. 20 ноября в 12-м туре чемпионата Англии на «Энфилде» сыграют «Ливерпуль» — «Арсенал». Стартовый свисток в 20:30 мск даст судья Майкл Оливер.

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«Ливерпуль» в нынешнем сезоне демонстрирует потрясающую эффективность в атаке. За 11 туров чемпионата Англии потревожил сетку ворот соперников 31 раз — удивительный показатель! Причём в восьми последних играх мерсисайдцы забивают не меньше двух мячей. Хотя соперники далеко не всегда были скромными.

Правда, за всё хорошее приходится расплачиваться. Ливерпульский клуб не стал исключением. В обороне время от времени случаются провалы. Да, пропущенных немного, всего 11 штук, но их важность нельзя не отметить. Дело в том, что все они были ключевыми и препятствовали подъёму в турнирной таблице.

Прекрасный пример — недавнее поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). Даже два забитых мяча не помогли. Вместо подъёма на вторую строчку чемпионата Англии и возможности сократить отставание от лидирующего «Челси» до одного очка опустились на четвёртую позицию. Вперёд пролезли как раз «молотобойцы».

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Всю игру подопечные Юргена Клоппа доминировали, нанесли 16 ударов, пять из которых пришлись в створ. Однако положительного результата добиться не смогли. Также было в ничейных встречах с «Брайтоном» (2:2), «Манчестер Сити» (2:2) и «Брентфордом» (3:3). Растеряли очки буквально на ровном месте из-за ошибок в обороне.

«Арсенал», напротив, в защите похорошел. В последних трёх турах АПЛ пропустил только один раз — в победной встрече с «Астон Виллой» (3:1). Впрочем, несмотря на восьмиматчевую беспроигрышную серию, хвастаться не стоит. Победы и ничьи были с ослабленными и нестабильными командами, а от «Ливерпуля» подарков не дождёшься.

Последняя битва со стабильным и серьёзным соперником — «Манчестер Сити» — закончилась разгромом (0:5). Это говорит о том, что «канонирам» пока трудно претендовать на место в топ-4. Впереди череда встреч с крепкими командами, вот тут-то и будет настоящая проверка для Микеля Артеты.

После ухода Арсена Венгера лондонцы не покушались на серьёзные титулы. Нестабильность попеременно в защите и атаке портит всё. Микель Артета в силу возможностей работает с данным составом, удачные отрезки время от времени случаются. Тем интереснее узнать, пройдут ли «канониры» испытание выездом к топ-клубу.

Лидером атаки является юный Букайо Сака, которому в одиночку, разумеется, трудно. В подспорье хорошо бы добавить ещё кого-то, помимо сдавшего Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта, который собрался уходить. Также есть нестабильный Николя Пепе, но некоторые футболиста и вовсе называют худшим трансфером последних лет из-за высокой цены и неоправданных ожиданий.

Ливерпульцы же крошат почти всех на пути, результативность зашкаливает. Потери очков, скорее, следствие остроатакующей модели и удачных контратак противников. Защита, конечно, временами, не справляется, однако в целом надёжна. «Арсенал» действительно набрал хорошую форму, но пока не выглядит конкурентом клубам из первой четвёрки.

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Потому возьмём комбинированную ставку «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.69. Статистика личных встреч на нашей стороне. На «Энфилде» лондонцы проиграли в четырёх из пяти последних матчей и пропустили 16 мячей. А единственная победа случилась в Кубке лиги лишь по пенальти. Ждём чего-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев. Свои два мяча они непременно сообразят.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 20 ноября 2021 года

Подопечные Юргена Клоппа временами страдают в защите, зато в атаке стабильно всё здорово, голов очень много. У команды Микеля Артеты плохие воспоминания о борьбе с сильными оппонентами, побеждает она пока только ослабленных или нестабильных соперников. Да, появился результат, форма выправилась, но главные испытания ещё впереди.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.69.

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