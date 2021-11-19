«Лацио» — «Ювентус». С «Зенитом» в Лиге чемпионов было проще

20 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех римлян оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Ювентус» 20 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лацио» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» (20.11.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. Сборная Италии неожиданно попала в стыки, хотя до марта ещё далеко. Возвращаемся на внутреннюю арену. В итальянской Серии А стартует 13-й тур. 20 ноября состоится три встречи, в одной из них «Лацио» примет «Ювентус». Стартовый свисток на стадионе «Олимпико» в Риме прозвучит в 20:00 мск.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 21 балл. Если удастся сохранить позиции, в следующем сезоне погремит в еврокубках. Отметим, что на своём поле клуб набрал 16 очков, а в гостях только пять. Разница заметная. Дома и на выезде это попросту две разные команды с совершенно разным стилем. И результатами.



В атаке у бело-небесно-голубых проблем нет, за 12 туров Серии А отгрузили оппонентам 25 мячей. Но есть вопросы к защите — пропустили 19 раз. И всё же пока стабильно находятся в зоне еврокубков либо рядом с ней. Однако всё не так радужно в Лиге Европы. Располагаются лишь на второй строчке, отставая от лидера на три очка.

В четырёх турах турнира подопечные Маурицио Сарри одержали лишь одну победу — над «Локомотивом» (2:0), при этом дважды сыграли вничью с «Марселем» (0:0 и 2:2) и проиграли «Галатасараю» (0:1). Есть ещё два матча, можно даже побороться за выход в плей-офф с первого места. Но и москвичи прибавили, и турки не собираются ослаблять хватку.

Радует, что в последних трёх играх Серии А показатели хорошие. Римляне одержали победу над «Фиорентиной» (1:0), Педро стал автором победного мяча. Также разгромили «Салернитану» (3:0). Но не обошлось без потерь, всё-таки разошлись миром с «Аталантой» (2:2), бергамаски отыгрались буквально на последних секундах.

«Ювентус» располагается на восьмой позиции с 18 баллами. У туринской команды было уже несколько периодов кризиса, однако постепенно ситуация налаживается. Она по-прежнему сильна и опасна, только вот результативность заметно подводит. Если случается пропускать, то претендовать на победу становится трудно.

Три последних тура чемпионата Италии — прекрасное тому подтверждение. Особенно обидным вышло поражение от «Сассуоло» (1:2). Соперник забил на последней минуте компенсированного времени. Затем туринцы уступили не самой крепкой «Вероне» (1:2) и с большим трудом одержали верх над «Фиорентиной» (1:0) благодаря голу Куадрадо на 91-й минуте.



Пока «Ювентус» в итальянской Серии А набрал мало очков, что, естественно, не соответствует ожиданиям руководства и болельщиков. Начались разговоры даже про отставку Массимилиано Аллегри. Хотя в Лиге чемпионов пока всё без преувеличений прекрасно: четыре подряд победы и досрочный выход в плей-офф. Осталось перенести успехи на внутреннее первенство.



Римляне потрясающе играют на домашнем стадионе, одержали пять побед в шести играх и ещё ни разу не проиграли. Кроме того, пять из этих матчей оказались «верховыми». «Ювентус» играет в последнее время крайне нерезультативно, после ухода Криштиану Роналду в нападении забивать стало некому. На Альваро Морату положиться можно далеко не всегда.

Думаем, можно даже рискнуть и взять ставку «1Х». Коэффициент скромный, но рабочий — 1.66. Дело ещё и в том, что «Ювентус» в последнее время пропускает порядочно по своим меркам, при этом забить сам не может. А команду Маурицио Сарри, когда она играет на домашнем стадионе, трудно остановить. Чиро Иммобиле не будет, но Педро и Андерсон тоже хороши.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Ювентус» 20 ноября 2021 года

Подопечные Массимилиано Аллегри сильно захворали в атаке, уход Криштиану Роналду всё ещё даёт о себе знать. По итогу приходится довольствоваться победами с минимальной разницей мячей и терпеть в обороне. А это вряд ли похоже на чемпионскую игру. «Лацио» же добавил. Про выезды молчим, но на своём поле выглядит шикарно. Думаем, без очков римляне не останутся.

Ставка: «Лацио» не проиграет за коэффициент 1.66.