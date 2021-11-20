«Краснодар» — «Спартак», «Ливерпуль» — «Арсенал» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 ноября.

На что ставить в футболе 20 ноября

Супернасыщенный и суперинтересный футбольный день. В РПЛ 3 матча. Главный – противостояние «Краснодара» и «Спартака». Возможно, это последний матч Руя Витории у руля красно-белых. Кроме того, «Локомотив» примет «Ахмат», а «Крылья Советов» — «Урал».



В Англии набравший ход «Арсенал» столкнётся на выезде с «Ливерпулем». Команда Клоппа потеряла очки в двух последних турах, поэтому «канонирам» не позавидуешь – могут попасть под горячую руку. «Лестер» примет «Челси», Томас Тухель попробует взять реванш за поражение в прошлогоднем финале Кубка Англии. «МЮ» в гостях сыграет с «Уотфордом».



В Испании Хави дебютирует в «Барселоне». И сразу же дерби – с «Эспаньолом». Посмотрим, сможет ли новый наставник встряхнуть команду. «Атлетико» сыграет с «Осасуной», команде Диего Симеоне очки терять больше нельзя.



В Италии «Интер» попробует притормозить лидера – «Наполи». Второй лидер – «Милан» — сразится с «Фиорентиной», но навряд ли мы увидим на поле Александра Кокорина. Чуть больше шансов у Алексея Миранчука, его «Аталанта» принимает «Специю».



В Германии дортмундская «Боруссия» сыграет дома со «Штутгартом», а «РБ Лейпциг» едет в гости к «Хоффенхайму». «Байер» примет «Бохум». Наконец, в Лиге 1 «ПСЖ» сыграет с «Нантом»

На что ставить в хоккее 20 ноября

В КХЛ сегодня 5 матчей. «Витязь» сыграет с «Куньлунем», московское «Динамо» — с «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» — со «Спартаком». «Северсталь» примет «Барыс», а «Торпедо» — «Ак Барс». В ночь на воскресенье сразу 12 матчей пройдут в НХЛ.

На что ещё ставить 20 ноября

На Итоговом турнире ATP полуфиналы. Новак Джокович сыграет с Александром Зверевым, а Даниил Медведев – с Каспером Руудом.

В мужской волейбольной Суперлиге встреча лидеров. Казанский «Зенит» примет «Локомотив» из Новосибирска, который пока не потерпел ни одного поражения. Кроме того, интересно будет последить за матчем «Кузбасса» и «Белогорья».