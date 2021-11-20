«Сан-Хосе» — «Вашингтон». Александр Овечкин прервёт голевую засуху

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Начало встречи — в 6:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «Шаркс» идёт за 2.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Где смотреть матч «Сан-Хосе» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» 21 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 21 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Гол в первые 10 минут идёт за 1.62, вероятность серии буллитов оценена в 8.70.

«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.11.2021)

На 21 ноября в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 12 встреч. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея, конечно же, стоит уделить противостоянию «Сан-Хосе» и «Вашингтона», которое пройдёт на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе. Первое вбрасывание состоится в 6:30 мск.

«Сан-Хосе» идёт на 10-й позиции Западной конференции, набрав 17 баллов за 16 игр. Отставание от лидирующего «Эдмонтона» составляет семь пунктов, от зоны плей-офф — два. Последние пять встреч прошли не лучшим образом. Всего две победы и четыре балла из 10 возможных. Хотя надо отметить, что все пять игр состоялись в гостях.

Сперва «Шаркс» разгромили «Калгари» (4:1) и потерпели два поражения подряд с общим счётом 3:10 от «Виннипега» и «Колорадо». Зато с набравшей приличный ход «Миннесотой» всё сложилось удачно (4:1). Однако накануне «Сент-Луис» был беспощаден (1:4). К слову, голкипер гостей Джеймс Раймер совершил 44 спасения, но и этого оказалось мало.

За «акул» относительно удачно выступает Александр Барабанов. На этом отрезке российский нападающий забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу, а всего за 11 встреч успел отметиться семью баллами по системе «гол+пас». Самый результативный в команде — Йонатан Дален с семью голами за 15 игр.

«Вашингтон» замыкает тройку лучших на Востоке, набрав 25 баллов за 17 игр. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего два пункта. Второе место занимает «Каролина» с 26 баллами в 15 встречах. При этом «столичные» последние шесть игр проводят отлично. Единственное поражение потерпели в гостях от «Анахайма» (2:3 ОТ).

Впрочем, сразу же реабилитировались с «Лос-Анджелесом» (2:0). Правда, Александр Овечкин замолчал, в последних двух встречах не набирал очков. Евгений Кузнецов отметился лишь результативным пасом в последнем матче. Ови на данный момент имеет 26 баллов за 17 игр. У Кузи чуть меньше — 21 балл на том же отрезке.

Том Уилсон настрелял 14 баллов, Дмитрий Орлов пока довольствуется семью баллами. Ребята идут очень неплохо, теперь на пути встал скромный «Сан-Хосе», который располагается вне зоны плей-офф. К тому же на своём льду «Шаркс» проиграли три последние очные встречи из пяти. Хоть статистика и датируется 2018-2019 годами.

По сезону дома дела тоже идут не очень. За последние пять игр одолел лишь нестабильный «Баффало» (5:3) и в овертайме «Виннипег» (2:1 ОТ). А у «Кэпс» на чужом льду статистика чуть лучше — три победы в пяти последних выездах. Уступили разве что бодрому «Анахайму» и лидирующей «Флориде». Причём в овертайме.

Вроде бы всё понятно. Единственное, что действительно тревожит — отсутствие сразу четырёх хоккеистов основы. Хотя за «Вашингтон», возможно, впервые в этом сезоне сыграет Никлас Бекстрём, однако он находится под вопросом. Плюс Ти Джей Оши до сих пор в лазарете с травмой верхней части тела.

У «Сан-Хосе» будут отсутствовать Николай Кныжов и Эвандер Кейн, которые ещё не играли в этом сезоне. Впрочем, это не новость. Добавим, что первое звено «Кэпс» выглядит отлично. Да, Ови не набирал очки, но его партнёры не скучали. Как видно, команда снова набрала шикарную форму. А уж возвращение Бекстрёма придаст дополнительный импульс.

Александру Великому тоже пора встрепенуться, его самая долгая безголевая серия длилась три матча. С «Шаркс» есть возможность исправить положение, ведь они пропустили уже 46 шайб за 16 игр. Против 39 у «Кэпиталз». Но в атаке лучше смотрятся, разумеется, «столичные» с 58 заброшенными шайбами против 44 у соперника.

Мы бы рассмотрели тотал больше 5.5 шайбы за 1.66. Соперники прилично забивают, в личных противостояниях тоже частенько забрасывали больше пяти шайб. Ещё можно взять победу «Вашингтона». Он хорошо сейчас играет, в том числе на выезде. Уступил два раза в пяти последних случаях. Причём клубам, которые показывают отличные результаты. Альтернатива — комбинированная ставка Х2 + тотал больше 4.5 гола за 2.18.

«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 ноября 2021 года

«Сан-Хосе» располагается вне зоны плей-офф и проиграл последние три очные встречи на своём льду. А «Вашингтон» сейчас идёт очень здорово, снова набрал форму. Не хватает Оши и Бекстрёма, но это временно. Первое звено работает как надо. В гостях результаты добротные, много забивают. Словом, ждём интересный матч от гостей. И голов от Александра Овечкина. А как иначе?

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы за 1.66.

Ставка 2: победа «Вашингтона» за 2.22.

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