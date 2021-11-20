ЦСКА — «Химки». Алексей Березуцкий испортит Игорю Черевченко возвращение

21 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех химчан оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Где смотреть матч ЦСКА — «Химки»?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 21 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 15-го тура РПЛ ЦСКА — «Химки» (21.11.2021)

Квалификация ЧМ-2022 позади, в марте сборная России постарается пробиться в Катар через стыки. А пока возвращаемся на внутреннюю арену. В Российской Премьер-Лиге миновала половина сезона, уже стартовал 15-й тур. 21 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч ЦСКА — «Химки».

ЦСКА уступил в двух последних турах РПЛ «Рубину» (0:1) и «Сочи» (1:4). За чемпионство с «Зенитом» с такими результатами конкурировать, разумеется, трудно. Лидер ушёл в отрыв на 10 пунктов, красно-синие нацеливаются на попадание в еврокубки. Второй год подряд без выступлений в Европе станет ударом.



Проблемы армейцев кроются в реализации. Атакуют много, редко наносят менее 10 ударов по воротам за матч. Но мяч в сетку летит не так часто, как хотелось бы. В обороне почти всегда порядок, только от южан пропустили много. Хотя тут и сочинцам нужно отдать должное.



Поражения в этом сезоне ЦСКА терпит только от представителей верхней части таблицы. От «Зенита» (0:1), «Локомотива» (1:2), «Динамо» (1:2) и как раз «Сочи» (1:4). Исключением стал «Рубин» Леонида Слуцкого, но тут, скорее, опять не повезло. Из 18 ударов по воротам лишь с пятью пришлось справляться Юрию Дюпину. А пропустили в самой концовке.

Алексею Березуцкому необходимо выигрывать, чтобы не дать неприятной серии развиться. Любопытно, что перед вторым таймом с «Сочи» главный тренер столичного клуба совершил сразу три замены. Его подопечные вышли на поле совсем с другим настроением, и пошла игра. Надо бы найти слова и для предстоящей битвы.



«Химки» изранены гораздо сильнее, располагаются на второй позиции с конца. Одержали при этом всего две победы за 14 туров РПЛ. Пожалуй, главная цель сейчас — не вылететь обратно в ФНЛ. Удастся ли её воплотить в жизнь? С такими показателями шансов откровенно немного.

Последние три тура отнести к успешным точно нельзя. Химчане потерпели два разгромных поражения от московского «Динамо» (1:4) и самарских «Крыльев Советов» (0:3). Ничья с замыкающим таблицу «Уралом» (0:0) только добавляет сомнений. Как и у ЦСКА, мяч в ворота не летит, забивать не удаётся совсем.



За 14 матчей РПЛ забили всего 11 мячей, пропустив при этом 22. Немного добавляет оптимизма возвращение Игоря Черевченко. Руководство рассталось с тренером из-за плохих результатов, но предложило вернуться через месяц, потому как достойной замены банально не нашлось. Теперь перед специалистом стоит непростая задача. Благо время ещё есть.



И всё же красно-чёрные выступят явным аутсайдером. Шансов обыграть даже такой потрескавшийся после поражений ЦСКА крайне мало. Уровень состава, мотивации и атакующего потенциала гораздо ниже. Статистика выступлений тоже не впечатляет. Думаем, у химчан вся борьба впереди, а здесь можно смело взять победу ЦСКА с форой (-1) за коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 21 ноября 2021 года

ЦСКА снова лихорадит, но он остаётся слаженным коллективом, уступает лишь претендентам на зону еврокубков. Проблемы в атаке есть, но гости не блещут оборонительными качествами, да и Илья Лантратов в нынешнем сезоне не настолько хорош. Пару мячей армейцы наверняка придумают. У «Химок» совсем всё плохо: пропускают много, забивают по праздникам, даже просто дать бой москвичам будет трудно.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за коэффициент 1.88.

Какой канал покажет матч ЦСКА — «Химки»?