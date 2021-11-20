«Динамо» — «Арсенал». Бело-голубые завершат первый круг чемпионата России в топ-3

21 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Арсенал» Тула. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех туляков оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Арсенал» 21 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 15-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Арсенал» Тула (21.11.2021)

Клубный футбол вернулся после международного ноябрьского перерыва. Сборная России поборется за путёвку в Катар в стыках, но это случится только в марте. Тем временем в Российской Премьер-Лиге провожают 15-й тур. 21 ноября на стадионе «ВТБ Арена» сойдутся «Динамо» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Столичное «Динамо» демонстрирует отличную форму, назначение Сандро Шварца явно даёт свои плоды. Осечки порой случаются, потому догнать «Зенит» будет непросто, лидер ушёл в отрыв на семь пунктов. Зато попасть в еврокубки в следующем сезоне более чем реально, до идущего вторым «Сочи» не хватает всего одного балла.



Игра прошлого тура с «Краснодаром» (1:0) выдалась невероятно событийной. Обе стороны проявили себя с лучших сторон, выделить стоит Антона Шунина. Голкипер чуть не получил красную в начале второго тайма, благо вмешалась система VAR и справедливо отменила наказание. При этом вратарь успел совершить семь спасений.



Атаковало «Динамо» здорово. Был отличный момент у Константина Тюкавина, который изящно подправил мяч пяткой в сторону Матвея Сафонова. Однако основного вратаря сборной России такими трюками не возьмёшь. Забить удалось с трудом, на 72-й минуте отличился Вячеслав Грулёв. Вымученные три очка. Не без доли везения.

А ведь туром ранее бело-голубые потерпели разгромное поражение от «Зенита» (1:4) в Санкт-Петербурге, хотя проявили себя не так плохо. Много атаковали, не раз хозяев спасал Станислав Крицюк. Сказать, что оппонент был на голову выше, точно нельзя, не хватило везения. Терпеливее и удачливее оказался петербургский коллектив.



В атаке у дружины Сандро Шварца полный порядок, забито 22 мяча. У чужих ворот неизменно возникает опасность. К защите тоже особых претензий нет, хоть и пропущено 16 мячей. Без осечек не обходится, но вернувшийся после травмы Антон Шунин окончательно вошёл в ритм. Хотя казалось, что Игорь Лещук вот-вот окончательно завоюет доверие тренерского штаба.

Тульский «Арсенал» в последнее время не блещет. Потерпел два поражения от «Ростова» (0:4) и «Сочи» (1:2), а также сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Похоже, все силы ушли на сенсационную победу над «Зенитом» (2:1) в 11-м туре РПЛ. Ныне клуб располагается на небезопасной 14-й строчке с 13 баллами и готовится к борьбе за выживание.

Время от времени туляки удивляют победами и ничьими с грозными оппонентами. Такими как «Зенит» (2:1), ЦСКА (2:2), «Спартак» (1:1) и «Крылья Советов» (2:1). Однако здесь стоит спрашивать и с противников. Назначение на пост главного тренера Миодрага Божовича поначалу взбодрило, однако не дало перелома ситуации.



Дела туляков в нападении и так плохи, так ещё и оборона подводит. Пропущено в нынешнем розыгрыше чемпионата России уже 26 мячей, что является одним из худших показателей в РПЛ. Наверняка получат и от московского «Динамо», которое более чем уверенно чувствует себя в атаке.



Сандро Шварц адаптировался и навёл порядок во всех аспектах игры бело-голубых. «Арсенал» может рассчитывать только на ошибки визави, своими силами навязать борьбу будет невероятно трудно. Потому поставим на уверенную победу хозяев, которые целятся как минимум в еврокубки. Думаем, можно взять П1 с форой (-1) за коэффициент 1.75.

Дело ещё в том, что тульский «Арсенал» уже второй сезон подряд хуже всех в РПЛ выступает в гостях. За шесть выездов в нынешнем розыгрыше одержал всего одну победу, потерпев пять поражений с общим счётом 4:14. А в двух последних случаях получил в сетку своих ворот шесть безответных мячей. Сюрпризов не ждём.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Арсенал» 21 ноября 2021 года

Москвичи хороши в атаке, трудностей у них возникнуть не должно. Нельзя сказать, что «Арсенал» — удобный соперник. Порой он может больно укусить даже того, кто явно выше классом. Однако мотивация остаться среди лидеров РПЛ, надёжность Антона Шунина и классная форма должны сыграть свою роль в победе хозяев. Дело в том, что туляки кошмарно проводят выезды. Так что сенсации не ждём.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за коэффициент 1.75.