«Интер» — «Наполи». Лучано Спаллетти по зубам только «Спартаку»

21 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Где смотреть матч «Интер» — «Наполи»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Наполи» 21 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» (21.11.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. В чемпионате Италии добрались до 13-го тура, на 21 ноября запланировано пять встреч. Выбрать есть из чего, но проходить мимо дуэли на «Сан-Сиро» однозначно не стоит. Миланский «Интер» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Интер» с 25 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. И, естественно, попытается сократить дистанцию от лидирующего «Наполи», который оторвался уже на семь пунктов. Действующий чемпион Италии весьма успешен, единственное поражение датировано 16 октября. Уступил на выезде «Лацио» (1:3).



После смены главного тренера, правда, не настолько хорош, как в предыдущем розыгрыше при Антонио Конте. Тем не менее Симоне Индзаги не из робких. Сумел нивелировать потерю Ромелу Лукаку и наладить защиту. В отличие от того же «Ювентуса», который после ухода Криштиану Роналду спустился в середину таблицы.

Более того, чёрно-синие являются самой результативной командой Серии А. В активе 29 голов. Ко всему прочему, во всех турнирах беспроигрышная серия достигла шести матчей. В чемпионате Италии разошлись миром с «Ювентусом» (1:1) и «Миланом» (1:1), а также одержали две победы над «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0).

В Лиге чемпионов «нерадзурри» добыли две победы с одинаковым счётом над тираспольским «Шерифом» (3:1), который вдоволь успел пошуметь. Успехи есть, отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет всего два пункта. Борьба за выход из группы с первого места продолжается.

Вариативность атаки поражает. Ярко выраженного бомбардира нет, забивают практически все. Только вратарь да пара защитников пока не отличились. При этом в обороне тоже дела обстоят неплохо. Интересный факт: «Интер» не только по очкам, но и по числу пропущенных (13 раз) третий в таблице. На втором месте «Милан», на первом — «Наполи».

Неаполитанцы набрали потрясающий ход и закономерно возглавляют таблицу как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы. Суммарно за 16 игр сезона на внутренней и международной аренах одержано 12 побед! Три матча закончились вничью и лишь один — поражением. От «Спартака» (2:3), где сыграла не последнюю роль красная карточка в первом тайме.

В Серии А поражений нет вовсе, а разница голов говорит сама за себя: 24 забитых и лишь четыре пропущенных. Неаполитанцы без преувеличений в шикарной форме. Однако последняя встреча дома перед международным перерывом с набравшей ход «Вероной» (1:1) даёт повод для беспокойства. Владели инициативой, выиграть не смогли.

В самом начале пропустили, затем в течение пяти минут ответили и восстановили баланс. Более ничего интересного на поле не происходило, если не учитывать две красные карточки у «мастифов» на 88-й и 93-й минутах. Воспользоваться этим не удалось. При этом удар в створ при 16 попытках у неаполитанцев был всего один.

Противостояние Лучано Спаллетти со своей бывшей командой на «Сан-Сиро» обещает быть интересным. Хотя у «Наполи» начинают возникать трудности, два последних тура вовсе вышли с минимальным количеством голов. Впрочем, итальянский специалист в новых командах не в первый раз начинает хорошо, а затем сбавляет обороты.

Оба коллектива после перерыва наверняка будут не в самой оптимальной форме. Матч очень важен с точки зрения турнирной борьбы. Ни хозяева, ни гости не готовы терять очки, поэтому ждём закрытый футбол. Тем более что качество обороны у соперников на высшем уровне. Особенно у команды из Неаполя. Думаем, голов много не будет, потому возьмём ТМ 2.5 мяча за 2.01.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Наполи» 21 ноября 2021 года

Подопечные Симоне Индзаги крайне хороши в атаке, однако с «Ювентусом» и «Миланом» забили лишь по разу. «Наполи» тоже провёл последнюю встречу неуверенно (один удар в створ при 16 в целом — нонсенс для лидера). Зато оборона такая, что и чёрт ногу сломит. Судя по всему, нас ждёт очень скупой на голы матч.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Интер» — «Наполи».

Какой канал покажет матч «Интер» — «Наполи»?