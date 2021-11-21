Овечкин против «Сиэтла», ЦСКА — «Химки», «Интер» — «Наполи»: что смотреть 21 ноября

А ещё дебют Андрея Шевченко в Италии и Даниил Медведев в финале Итогового турнира ATP.

Последний месяц осени приближается к концу. Треть футбольного сезона позади, скоро наступит черёд заключительных туров группового этапа еврокубков. В КХЛ уже пролетела половина регулярного чемпионата, НХЛ тоже набрала приличный ход. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 21 ноября.

На что ставить в футболе 21 ноября

Российская Премьер-Лига провожает первый круг чемпионата. Программа 15-го тура завершится сегодня сразу четырьмя матчами, два из них — ранние. ЦСКА на своём поле сыграет с подмосковными «Химками», на тренерский мостик которых вернулся Игорь Черевченко, а «Ростов» примет «Уфу». Начало — в 14:00 мск.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ман Сити» — «Эвертон».

Через два с половиной часа стартует встреча московского «Динамо» и тульского «Арсенала», которая пройдёт в Москве. Закроет программу противостояние «Сочи» и «Рубина». Сочинцы продолжают удивлять, сейчас занимают вторую строчку в турнирной таблице, а вот казанцы по-прежнему нестабильны. На «Фиште» будет трудно.

Поклонники английского футбола смогут выбрать что-то из матчей АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» и «Тоттенхэм» — «Лидс». Вывески не самые громкие, но скучать точно не придётся. Также в испанской Примере лидирующий «Реал Сосьедад» сыграет с «Валенсией», а мадридский «Реал» отправится в гости к «Гранаде».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Интер» — «Наполи».

В итальянской Серии А в качестве главного тренера «Дженоа» дебютирует небезызвестный Андрей Шевченко. Украинскому специалисту предстоит проверить свои силы на «Роме» самого Жозе Моуринью. Не стоит проходить и мимо битвы «Интера» и «Лацио». Одни из главных претендентов на скудетто начнут выяснять отношения в 20:00 мск.

На что ставить в хоккее 21 ноября

На сегодня в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть противостояний. Сразу в глаза бросается армейское дерби, которое пройдёт в Москве. Не так давно ЦСКА разгромил СКА на своём льду и при этом набрал отличный ход. А Валерию Брагину нужно реабилитироваться за пять поражений кряду.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч ЦСКА — СКА.

Нельзя не отметить матч «Сиэтла» и «Вашингтона» в НХЛ. Статистика Александра Овечкина немного просела, но новичок лиги отлично подходит, чтобы сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке снайперов. Играют 22 ноября, но ночью. Здесь же выделим битву «Тампы» Андрея Василевского и «Миннесоты», где играет Кирилл Капризов.

Также магнитогорский «Металлург», лидирующий в КХЛ, сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом». В гости к челябинскому «Трактору» пожалует скромный «Адмирал». Ярославский «Локомотив» отправится в Нижнекамск к местному «Нефтехимику».

На что ставить в теннисе 21 ноября

Итоговый чемпионат ATP в Турине подошёл к концу, осталось самое вкусное. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к персоне Даниила Медведева. Россиянин одержал три победы на групповом этапе и без особых проблем выбил в полуфинале Каспера Рууда. А из-за того, что играл раньше, чем второй финалист, получит дополнительный отдых.

На что ещё ставить 21 ноября

В Единой лиге ВТБ состоится один ранний матч. «Енисей» сыграет с «Автодором», начало — в 13:00 мск. В регулярном чемпионате НБА привычно играют поздно, но есть одна подходящая встреча в воскресенье. «Даллас Маверикс» отправится в гости к «Лос-Анджелес Клипперс». Начало — в 23:00 мск.



В 17:00 мск стартует гонка Гран-при Катара. Участникам предстоит преодолеть 57 кругов общей протяжённостью свыше 306 километров. В личном зачёте по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, главный преследователь Льюис Хэмилтон отстал ровно на 14 очков.