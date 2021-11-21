«Динамо» Киев — «Бавария». Бедные украинцы…

23 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бавария». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех украинцев оценён экспертами в 12.75. Ставки на ничью принимаются за 6.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Киев — «Бавария» 23 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» Киев — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.84. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бавария» Мюнхен (23.11.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва, да ещё и не с пустыми руками. 23 ноября стартует пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Подопечные Мирчи Луческу уверенно чувствуют себя в чемпионате Украины. После 15 туров лидируют с 38 баллами и имеют все шансы на титул. Однако прямой и, как водится, единственный конкурент в лице донецкого «Шахтёра» совсем близко. Разрыва нет вовсе, очков столько же, отстаёт лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.



Впрочем, первенство Украины традиционно не может похвастаться высокой конкурентностью. Из года в год за титул сражаются именно «Динамо» и «Шахтёр». Иных претендентов не появлялось на горизонте с далёкого 1992 года. Тогда симферопольская «Таврия» удивила всех и примерила на себя золотые медали.



Поэтому неудачные выступления киевлян на евроарене с более классными соперниками были ожидаемы. Не удалось даже ни разу выиграть на групповом этапе Лиги чемпионов. В активе лишь ничья с крепкой «Бенфикой» (0:0). В других трёх встречах дважды с одинаковым счётом проиграли «Барселоне» (0:1) и получили на орехи от «Баварии» (0:5).

В грядущем противостоянии тоже мало шансов. Да, мотивация есть: отставание от «Бенфики» составляет всего три очка, а в последнем туре играть как раз с португальцами, которые вполне могут уступить «Барселоне» с Хави в качестве главного тренера. Шансы хотя бы на Лигу Европы остаются. Однако мюнхенцы попросту на голову сильнее. И это ещё по самым скромным подсчётам…

Ко всеобщему удивлению, «Бавария» уступила в прошлом туре Бундеслиги скромному «Аугсбургу» (1:2). Хотя играла без нескольких важных исполнителей и всё равно была близка к камбэку. Впрочем, поражение никоим образом не сказалось на положении в турнирной таблице. Мюнхенцы привычно лидируют с 28 баллами. На хвосте висит дортмундская «Боруссия», набравшая 27.



Форма подопечных Юлиана Нагельсмана по-прежнему бесподобна. За 12 туров чемпионата Германии забили 41 мяч, что в среднем составляет около трёх с половиной штук за 90 минут. Ни один другой коллектив из топ-5 европейских лиг ещё не достиг этой отметки. В нападении обойма высококлассных игроков. Чего стоит один Роберт Левандовски!



Польский форвард положил уже 14 мячей в сетку конкурентов по Бундеслиге и уверенно лидирует в гонке бомбардиров с разрывом в пять голов от Эрлинга Холанда. В Лиге чемпионов лидер «Баварии» тоже не дремлет, в четырёх победных матчах забил восемь голов. Если он не получит «Золотой мяч», то в легитимности награды будет повод усомниться.

«Бавария» – однозначный фаворит. Помимо отличной формы и большой разницы в классе, обладает козырной картой в лице Левандовского. Поляк продолжает забивать практически в каждой игре, причём немало. Киевское «Динамо» такими звёздами похвастаться не может и близко, против столь грозного оппонента даже сыграть вничью сродни чуду. Возьмём Ф2 (-1.5) за 1.68. Украинцев остаётся только пожалеть.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Бавария» 23 ноября 2021 года

«Бавария» провела последний тур Бундеслиги неуверенно, но достигнутые ранее успехи говорят о хорошем уровне подготовки. Юлиан Нагельсман, вероятно, приведёт клуб к очередному титулу, под его руководством демонстрируется красивый футбол, нападение привычно вне всяких похвал. Немецкая дружина уже в плей-офф Лиги чемпионов, но ждём уверенной победы в Киеве.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.68.