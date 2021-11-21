«Барселона» — «Бенфика». Хави поставит на место дерзких португальцев

23 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех португальцев оценён экспертами в 5.05. Ставки на ничью принимаются за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» 23 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» (23.11.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва, уже благополучно отгремела программа первого уик-энда. 23 ноября стартует пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. Каталонская «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» в Испании примет лиссабонскую «Бенфику». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Кажется, назначение Хави на пост главного тренера пошло «Барсе» на пользу. В дебютном матче легенда клуба привёл каталонцев к победе над крепким «Эспаньолом» (1:0) в дерби. Пусть счёт минимальный, а поразить ворота удалось лишь с «точки», но первый успех в кармане. Да и в целом контролировали игру.



Молодой испанский специалист добился почтенных успехов в катарском «Аль-Садд». Взял чемпионство и пару кубков. После возвращения в родной клуб сразу обозначил, что не собирается шутить. Настрой очень серьёзный. Была даже введена система штрафов за опоздания на тренировки!



К сожалению, не получится рассчитывать на Серхио Агуэро, который рискует повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем. С такой вещью шутить нельзя, пример Кристиана Эриксена показал, что данный недуг страшен в футбольной практике. Благо у Хавьера Эрнандеса есть в распоряжении целая обойма классных игроков.

Мемфис Депай, талантливый Ансу Фати, Гави и вышедший в основе на матч с «Эспаньолом» Илиас Акомах. Уже не первый раз отмечаем молодёжь, потому как она у сине-гранатовых невероятно перспективна, и новый тренер это прекрасно понимает. Даёт шансы проявить себя, по всей видимости, не зря.

«Бенфика», в свою очередь, располагается на третьей строчке чемпионата Португалии, имея в активе 28 баллов. До лидирующих «Порту» и «Спортинга» не хватает одного пункта, битва за золото обещает быть жаркой. Однако само по себе первенство не блещет очень высоким уровнем, действительно сильных команд всего три. Все сейчас в топе таблицы.

Поэтому об успешности остаётся судить по Лиге чемпионов. Здесь у подопечных Жорже Фернанду Пинейру де Жезуза возникли трудности уже на начальном этапе, не удалось справиться с киевским «Динамо» (0:0). Затем, правда, последовала победа, но как раз над сильно подбитой на тот момент «Барселоной» (3:0). Зато потом случились два сокрушительных поражения от «Баварии» (0:4 и 2:5).

Одолеть мюнхенскую команду, конечно, задача не из лёгких. «Барселона» Рональда Кумана тоже получила свои 0:3 на «Камп Ноу». Однако опять-таки она была ослаблена. Куман шёл далеко от успехов. А португальцы не смогли ничего противопоставить безжалостным мюнхенцам и заслуженно вытащили суммарно девять мячей из своей сетки.



В грядущем противостоянии больше верится в успех «Барселоны». Во-первых, у неё более классный состав. Во-вторых, переход Хави придал положительный импульс, испанец понемногу наводит порядок. В-третьих, «Бенфика» хороша лишь в чемпионате Португалии, даже киевское «Динамо» оказалось ей не по зубам. Украинцы даже в какой-то момент могли вырвать победу.



Да и шансы у каталонцев на выход в плей-офф Лиги чемпионов остаются всё равно приличные. На данный момент занимают второе место в группе, набрав шесть очков. Догнать «Баварию» вряд ли получится, а вот сбросить с хвоста португальцев есть возможность. Мы бы даже взяли П1 за коэффициент 1.68. Кажется, революция Хави работает.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бенфика» 23 ноября 2021 года

Говорить, что с тренером руководство каталонцев не прогадало, пока рано. Однако революция Хави начала работать. Испанец даёт шанс молодым. Плюс упорно работает над дисциплиной, что очень важно. Наверняка найдёт чем удивить и в Лиге чемпионов. «Бенфика» находится не в лучшем состоянии, получив девять мячей от «Баварии» за две игры. Да и обыгрывать португальцев дома каталонцам необходимо, с мотивацией проблем возникнуть не должно.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.68.

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