«Даллас» — «Эдмонтон». Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не подпустят Овечкина

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Далласа» в основное время можно с коэффициентом 2.25, успех «Эдмонтона» идёт за 2.65. На ничью в основное время предлагают поставить за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» 24 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» 24 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.24. Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 13.50.

«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (24.11.2021)

Осень близится к завершению. На 24 ноября в Национальной хоккейной лиге запланировано три встречи. Отдельное внимание любителям отечественного хоккея стоит уделить противостоянию «Далласа» и «Эдмонтона», которое пройдёт на льду «Американ Эйрлайнс-центр». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

«Даллас» идёт на 12-й строчке Западной конференции, набрав всего 16 баллов за 16 встреч. Не самые лучшие цифры. Отставание от восьмой строчки составляет три пункта, а от «Эдмонтона» — все 10. Такая ситуация сложилась из-за девяти поражений. Лишь в последних четырёх встречах всё прошло неплохо.

Сначала «Старз» одержали две победы с общим счётом 10:4. С «Филадельфией» выгрызли два балла (5:2), Гурьянов и Радулов отметились результативными передачами. С «Детройтом» получился такой же результат (5:2). После получили по полной программе от «Миннесоты» Кирилла Капризова (2:7) при жутком бардаке в обороне, хотя удалось сразу отыграться на «Сент-Луисе» (4:1).

Гурьянов отметился пасом. Роопе Хинц и Бенн сделали по дублю. Радулова переместили в четвёртое звено, и он не отличился. Что-то дела у Александра совсем не клеятся. А ведь были времена, когда за сезон он набирал по 70-80 баллов. Сейчас довольствуется семью очками за 16 встреч. Остаётся только надеяться, что всё придёт в норму.

«Эдмонтон» находится среди лидеров на Западе, набрав 26 баллов из 34 возможных за 17 игр. В последнее время всё чаще начали проскакивать поражения. Проиграли на выезде «Баффало» (2:3), исправились с «Сент-Луисом» (5:4), в гостях у «Виннипега» потерпели неудачу (2:5), но вернули последнему долг, победив в серии буллитов (2:1 Б).

Накануне с «Чикаго» всё прошло куда приятнее (5:2). Лидеры были на высоте. Коннор Макдэвид оформил гол+пас, Леон Драйзайтль — тоже. При этом Леон лидирует в снайперской гонке с 18 голами в 17 играх, обгоняя даже самого Александра Овечкина — на три точных броска. А Коннор лидирует в гонке ассистентов с 20 передачами за те же 17 игр.

Любопытно, что хоккеисты занимают первое и второе места в гонке бомбардиров. Этот тандем уже несколько сезонов гремит в НХЛ. Ну, в регулярных чемпионатах. Впереди ждёт «Даллас», который в нынешнем сезоне чувствует себя очень плохо. Что же по личным встречам? «Даллас» выиграл три из пяти последних. При этом три из пяти заканчивались за пределами основного времени.

Однако дома «Старз» в последних двух матчах уступили «Эдмонтону». Хотя до этого было три победы, а тотал шайб переваливал отметку в пять штук. Впрочем, у «Ойлерз» есть одна большая проблема. В предстоящей игре не смогут помочь сразу восемь игроков основы! Плюс под вопросом ещё один. Итого девять человек. Не самые приятные новости.

Хоть Драйзайтль и Макдэвид и являются грозной силой, но с такими кадровыми потерями будет трудно. У «Далласа» есть шанс зацепиться за очки, несмотря на то что он выглядит на фоне соперника слабее с учётом формы в нынешнем сезоне. На наш взгляд, можно было бы даже рассмотреть итоговую победу хозяев.

Статистика личных встреч на своём льду за ними. Фактор урезанного состава у соперника должен быть на руку. Плюс мы бы взяли тотал больше 5.5 шайбы. Соперники в личных противостояниях много забивают. К тому же «Эдмонтон» наверняка не сдастся без боя, уже сейчас забросил 68 шайб. Звёзды в порядке, большинство мощное. Свои очки Макдэвид и Драйзайтль, пожалуй, наберут.

«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 ноября 2021 года

«Эдмонтон» в этом сезоне показывает отличные результаты, но в предстоящей игре будут отсутствовать сразу девять исполнителей основы. «Даллас» же выступает плохо, хотя последние две встречи провёл хорошо. По личным встречам перевес немного на его стороне, добавился фактор травмированных у соперника. Таким шансом нужно пользоваться и брать два очка.

Ставка 1: итоговая победа «Далласа» за 1.77.

Ставка 2: тотал больше 5.5 шайбы за 1.65.

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