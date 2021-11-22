«Спартак» и Кержаков идут ко дну, «Зенит» и Агаларов всё ближе к победе в РПЛ

На минувших выходных завершился первый круг РПЛ. Действующий чемпион – «Зенит» — завершил его лидером с преимуществом в 4 очка над ближайшим конкурентом. Букмекеры не сомневаются, что Семак и компания не отдадут золото никому. А вот в остальном ничего не понятно. Посмотрим, что думают букмекеры после 15-го тура.

«Зенит» — чемпион, а серебро – у «Динамо»

«Зенит» завершил первый круг разгромом «Нижнего Новгорода». 33 очка, 4 балла от ближайшего преследователя и коэффициент 1.15 на то, что команда сохранит лидерство по итогам сезона – таков букмекерский прогноз. Нельзя сказать, что петербуржцы показывают блестящий футбол, но они укомплектованы качественнее и глубже, чем конкуренты. А среди тех за первый круг так и не оформился однозначный преследователь.

Прогноз Александра Мостового на матч «Мальмё» — «Зенит».

Вторым сейчас идёт «Динамо», на счету бело-голубых 29 очков, а коэффициент на них 12.00. Команда Сандро Шварца завершила круг разгромом «Арсенала» 5:1. Кажется, в медалях динамовцы действительно будут, но чемпионами им становиться явно рано. Стабильности довольно молодой команде не хватает.



За 20.00 можно поставить на «Сочи», а за 30.00 – на «Локомотив». И те, и другие проиграли в 15-м туре. Владимир Федотов выжимает из сочинцев максимум, но команде не хватает глубины и качества состава. Маркус Гисдоль в «Локомотиве» перестроил команду на новые рельсы, но эпидемия травм и болезней привела к тому, что, несмотря на все закупки в летнее окно, играть в «Локо» сейчас просто некому.



На «Краснодар» и ЦСКА можно поставить за 50.00. Это уже 9 очков от лидера и 5 – от второго места. Краснодарцы пока так и не могут наладить стабильную игру под руководством Виктора Гончаренко, а армейцы в стадии перестройки. Многое будет зависеть от того, как команды усилятся зимой.



А вот кто полностью проваливает сезон, так это «Спартак». 10-е место, 14 очков отставания от «Зенита» и 10 — от «Динамо». Руй Витория, кажется, смирился с тем, что покинет клуб зимой, владельцы на сезон тоже махнули рукой и ведут переговоры с Паоло Ваноли. Ну а команда играет так, как получается. Прямо сейчас на чудесное преображение красно-белых можно поставить с коэффициентом 250.00. На то, что спартаковцы заберутся в призёры, дают коэффициент 12.00.

Сказка «Нижнего Новгорода» заканчивается

«Нижний Новгород» Александр Кержакова удивил всех на старте сезона. Ряд громких побед, и даже букмекеры резко повышали коэффициент на то, что «Нижний» вылетит в ФНЛ. Но к концу первого круга команда выдохлась: состав недоукомплектован, к стилю игры нижегородцев подстроились. В итоге сейчас «Нижний Новгород» уже на 13-м месте, а от зоны прямого вылета команду отделяет лишь 2 очка. Букмекеры видят команду Кержакова главным претендентом на прямой вылет – коэффициент на это 2.10.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Мальмё» — «Зенит».

За 2.40 можно поставить на «Арсенал», «Урал» или «Химки». В Туле заканчивается магия Миодрага Божовича, в Екатеринбурге так пока и не поняли требований Игоря Шалимова, а химчане думали-думали, кого назначить после отставки Игоря Черевченко, и в итоге вернули специалиста. Кто из этих клубов лучше проведёт весну – сейчас совсем непонятно. А вот на «Уфу» дают уже 2.75. Больших денег в Башкирии нет, но есть тренерская рука Алексея Стукалова и Гамид Агаларов.

Агаларов по-прежнему забивает. Но Дзюба уже рядом

Форвард «Уфы» за первый круг забил 13 голов, практически по голу за матч. Скорострельность впечатляет. Теперь интересно, не сменит ли нападающий прописку зимой. А пока поставить на победу Агаларова в споре бомбардиров можно за 2.50.



Главный его конкурент – Артём Дзюба. Нападающий сделал хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода» и добрался до отметки в 10 голов. А партнёры у него куда более классные, чем у уфимца. Поставить на победу Дзюбы можно с коэффициентом 4.00.



Дальше идут три футболиста, у которых по 7 голов. На Сердара Азмуна можно поставить за 7.00, шансы сочинца Матео Кассьерры оценили коэффициентом 10.00, а на Фёдора Смолова, который пока не нашёл себя при Маркусе Гисдоле, дают котировку 15.00.



Половину пути караван РПЛ уже прошёл. Прелесть в том, что в таблице практически ничего не понятно! Будем и дальше смотреть футбол и анализировать состояние дел. Удачных ставок!