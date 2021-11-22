«Челси» — «Ювентус». Томас Тухель уничтожит надежды «Зенита» на плей-офф

23 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Челси» — «Ювентус». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Где смотреть матч «Челси» — «Ювентус»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Ювентус» 23 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Челси» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Ювентус» (23.11.2021)

Треть европейского футбольного сезона позади. На очереди — заключительные туры группового этапа Лиги чемпионов. В битве за первое место в группе Н 23 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне сойдутся «Челси» и «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Челси» не проигрывает на протяжении девяти матчей. Два из них сыграли не последнюю роль в Лиге чемпионов — были одержаны победы над «Мальмё» (4:0 и 1:0). Это позволило закрепиться на втором месте, оторвавшись на шесть очков от «Зенита». Даже ничья с итальянцами обеспечит путёвку в 1/8 финала.

При этом уступил в нынешнем розыгрыше лондонский клуб всего однажды — как раз «Ювентусу» (0:1), отставание от которого составляет три балла. Туринцы тогда не дали даже создать опасных моментов у своих ворот. С тех пор миновало почти два месяца. Многое изменилось, есть все шансы отомстить.

В чемпионате Англии подопечные Томаса Тухеля после 11 туров лидируют с 29 баллами. Следом идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», набравшие 26 и 25 очков соответственно. Вся троица в прекрасной форме, а потому гонка за золото обещает получиться очень яркой и интересной. Лишь бы травмы не вмешались.

В Англии «аристократы» пропустили всего четыре мяча, оборона демонстрирует класс. В топ-5 европейских лиг меньше нет ни у кого. При этом забитых тоже немало — 30 штук. Любопытно, что большая часть из них оформлена без основных нападающих Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, которые сейчас в лазарете.

У «Ювентуса» дела идут заметно хуже. В чемпионате Италии располагается на восьмой позиции с 21 баллом, отставание от лидирующих «Наполи» и «Милана» составляет 11 пунктов. Если не пропасть, то очень много. Ликвидировать расстояние будет невероятно тяжело, потому как к качеству футбола накопился ряд вопросов.

За 13 туров подопечные Массимилиано Аллегри пропустили 15 мячей. Хотя главная беда заключается в скудной результативности. Забили всего 18 раз, по меркам Серии А — скромно. Несмотря на звёздный состав и хорошую линию атаки, за последние семь туров больше одного мяча удалось положить лишь в сетку ворот «Лацио» (2:0). Оба раза — с «точки».

В Лиге чемпионов, правда, красота. Выиграны все четыре матча с общим счётом 9:2, место в плей-офф никуда не денется. Если во вторник не проиграет на «Стэмфорд Бридж», то первую строчку в группе уже никто не отнимет. Однако стоит отметить, что с нынешним «Челси» трудности могут возникнуть серьёзные.

Запас сил «старая синьора», видимо, израсходовала. В грядущей встрече наверняка станет действовать вторым номером, тем более что торопиться уже некуда. Подойдёт даже ничья. Однако повторить предыдущий трюк будет сложно, защита не самая надёжная. А голы по-прежнему даются с большим трудом.

А вот лондонцам хорошо бы закрепить успешные выступления на внутренней арене победой над итальянским грандом. К этому располагает отличная форма, клуб даже без основных нападающих забивает много и демонстрирует небывалую надёжность в обороне. На этот раз ждём победу англичан. Коэффициент нормальный — 1.74.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ювентус» 23 ноября 2021 года

В этой схватке будет решаться судьба первого места в группе Н. Перед пятым туром «Ювентус» опережает «Челси» на три очка. Итальянцы уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но в защите у них проблемы. Томас Тухель, в свою очередь, наверняка мотивирует подопечных на победу. Во-первых, хорошо бы отомстить, а, во-вторых, отличная форма позволяет рассчитывать на успех. И первое место в квартете.



Ставка: победа «Челси» за коэффициент 1.74.

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