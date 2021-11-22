«Янг Бойз» — «Аталанта». Здесь Криштиану Роналду итальянцев не достанет

«Аталанта» настрадалась от португальца, но швейцарцы сейчас не впечатляют.

23 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех швейцарцев оценен экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Аталанта» 23 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Янг Бойз» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Аталанта» (23.11.2021)

Международная пауза отгремела, национальным чемпионатам достались выходные. На очереди Лига чемпионов. В группе F каждый участник сохраняет шансы на выход в плей-офф. 23 ноября на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» швейцарский «Янг Бойз» примет итальянскую «Аталанту». Начало — в 23:00 мск.

«Янг Бойз» в последнее время захворал. Не сказать, что до этого выделялся колоссальными успехами, однако сейчас клубу остаётся только пожелать удачи. В чемпионате Швейцарии располагается на четвёртой строчке с 22 очками, до лидирующего «Цюриха» не хватает шести пунктов. Ладно хоть есть две игры в запасе.

Однако сражаться придётся вовсе не против представителя швейцарской Суперлиги. Придётся попотеть. Во-первых, итальянцы в хорошей форме. Во-вторых, сами подопечные Давида Вагнера уже седьмую игру кряду во всех соревнованиях демонстрируют катастрофически плохие результаты.

Лишь в одном случае удалось одержать победу. Над скромной «Лозанной» (3:2), располагающейся в зоне выбывания из чемпионата Швейцарии. И то едва избежали ничьей. Игра оказалась равной, победный гол состоялся только на 82-й минуте. В Лиге чемпионов удалось укусить только «Манчестер Юнайтед» в первом туре.

Тогда вмешалось удаление Аарона Ван-Биссаки на 35-й минуте. Победу принёс гол Сибачо уже в добавленное время. В остальном швейцарцы терпели поражения: дважды от «Вильярреала» (1:4 и 0:2), однажды — от «Аталанты» (0:1). Шансами на успех не пахнет и теперь.

«Аталанта» пока только набирает ход. У неё, напротив, семиматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. К неудачам можно отнести выступления на евроарене. Несмотря на две ничьи, одно поражение и лишь одну победу, играли итальянцы здорово. «МЮ» вытащил Криштиану Роналду.

В чемпионате Италии на счету бергамасков 25 баллов после 13 туров. До лидирующих «Наполи» и «Милана» пока далеко — не хватает семь очков. Хотя в зону Лиги чемпионов уже забрались, осталось не растерять набранную форму. С результативностью порядок, забили 27 мячей. Пропустили — 17.

Последние три тура Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини провели весьма результативно. Сначала сыграли вничью с конкурентом «Лацио» (2:2), а затем одержали победы над «Кальяри» (2:1) и «Специей» (5:2). Думаем, поводов для беспокойства в битве с «Янг Бойз» не возникнет.

Итальянцы демонстрируют грамотный атакующий футбол, заслуживали большего в предыдущих турах Лиги чемпионов и довольно высоко поднялись в чемпионате Италии. Терять очки вновь, как это было с «МЮ», нельзя. Благо у «Янг Бойз» нет Криштиану Роналду. Возьмём П2 за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Аталанта» 23 ноября 2021 года

Хозяева сильно сдали, даже в чемпионате Швейцарии, которому явно далеко до Серии А, не блещут успехами. А тут на пути сильная «Аталанта», которая демонстрирует приятный глазу атакующий футбол с большим количеством голов. Страдают даже титулованные соперники. У «Янг Бойз» мало шансов даже в родных стенах.



Ставка: победа «Аталанты» за коэффициент 1.92.

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