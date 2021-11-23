«Мальмё» — «Зенит». Прогноз «Фонбет»: Сергею Семаку ничего не помешает выйти в Лигу Европы

23 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит». Стартовый свисток на стадионе «Эледа», который вмещает 24 000 зрителей, прозвучит в 23:00 мск. Сделать ставку на победу российского клуба можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Мальмё»: последняя надежда зацепить очки в ЛЧ

В чемпионате Швеции близка развязка сезона, и три победы подряд в четырёх последних турах оставили «Мальмё» в группе лидеров. За два тура до финиша команда имеет 55 очков в активе. Однако конкуренция слишком высокая. Например, АИК остаёт всего на два очка, «Эльфсборг» — на три. А ведь есть ещё «Юргорден» в этом списке.



Шведы, скорее всего, сконцентрируются на играх внутреннего чемпионата. Ведь путёвку в Лигу чемпионов даёт только первое место в шведской лиге. А $ 15,5 млн, которые получает участник группового турнира Лиги чемпионов – гигантские деньги для такого скромного клуба, как «Мальмё».



В текущем розыгрыше элитного еврокубка дела шведской команды идут очень плохо. За четыре тура группового этапа не набрала ни одного очка. Плюс вместе с киевским «Динамо» пока не забила в групповом этапе турнира ни одного гола. При этом налицо худшая разница забитых и пропущенных мячей – 0:12.



Хотя российской команде стоит особое внимание обратить на форварда Антонио Колака. Хорватский нападающий забил 14 голов в чемпионате Швеции и является лучшим бомбардиром «Мальмё». А в гонке бомбардиров уступает лишь одному Самуэлю Адегбенро, у которого на два точных удара больше.

«Зенит»: даже ничья обеспечит выход в Лигу Европы

Поражение в прошлом туре в Турине практически поставило крест на надеждах «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого должно сойтись сразу несколько факторов. Во-первых, необходимо побеждать «Мальмё» и «Челси». Причём британский клуб надо обыгрывать с разницей минимум в два гола.



«Челси», в свою очередь, обязательно должен уступить в ближайшем матче «Ювентусу». Но если выход петербуржцев в плей-офф Лиги чемпионов выглядит нереалистично, то участие в весенней стадии Лиги Европы – дело практически решённое. Для того чтобы гарантировать себе третье место в группе, достаточно сыграть в Швеции вничью. Можно даже проиграть с каким-нибудь небольшим счётом, но на это лучше не рассчитывать.

«Мальмё» — «Зенит»: статистика личных встреч

В единственной очной встрече второго тура Лиги чемпионов «Зенит» на своём поле выиграл у «Мальмё» со счётом 4:0. В игре отличились Клаудиньо, Кузяев, Сутормин и Вендел. Станислав Крицюк и Далер Кузяев под вопросом на ответную игру из-за проблем со здоровьем.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Зенит» 23 ноября 2021 года

Ставка: индивидуальный тотал «Мальмё» меньше 1 гола за 1.98. (Сделать ставку).

«Мальмё» пока не забивал в этом розыгрыше Лиги чемпионов и вряд ли будет результативен в предстоящей встрече. Хотя букмекеры верят, что именно в домашней игре с «Зенитом» шведская команда впервые отличится. Однако разница в классе соперников слишком заметна, и особой вольницы российский клуб оппоненту явно не даст.

Поэтому ставка на индивидуальный тотал «Мальмё» меньше одного гола – роскошный вариант, на наш взгляд. Особенно с коэффициентом возле двойки. Что касается исхода матча, то здесь можно попробовать взять высокий коэффициент на победу гостей. Букмекеры такой вариант тоже расценивают коэффициентом, эквивалентным двойке.



Россияне всё ещё имеют возможность зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. В случае поражения «Челси» в игре с «Ювентусом» всё будет в руках самого «Зенита». Поэтому команда Сергея Семака точно не едет отбывать номер в Мальмё – ей нужна только победа. Да и слишком уж мало успешных игр было у петербуржцев в последнее время на евроарене. Так вскоре в Европе может обесцениться статус чемпиона России.