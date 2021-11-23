«Спартак» — «Наполи». Лучано Спаллетти приблизит отставку Руя Витории

24 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Спартака» оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» 24 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» (24.11.2021)

Первый круг чемпионата России позади, а положение у столичного «Спартака», мягко говоря, тревожное. Потерпев очередное поражение в 15-м туре от «Краснодара» (1:2), московский клуб спустился на 10-е место в турнирной таблице. Теперь отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего лишь пять очков. А до топ-4 не хватает уже шесть.

Причём конкуренция в верхней части такая, что с нынешней формой красно-белые могут мечтать разве что о восьмёрке лучших лиги. Конечно, время покажет, какой расклад будет после 30-го тура, но сейчас совершенно непонятно, на что рассчитывает руководство «народной команды». Последние результаты действительно плохи.



Во-первых, подопечные Руя Витории не могут выиграть в РПЛ уже пять туров подряд, добыв на этом отрезке лишь три очка. Чудом удалось спастись в дерби с «Динамо» (2:2) и «Локомотивом» (1:1), также по делу разошлись миром с очнувшимся «Ростовом» (1:1). О 1:7 с «Зенитом» лучше вообще молчать. Неуверенность была и на европейской арене.



Ко всеобщему удивлению, на своём поле уступили «Легии» (0:1). Затем снова удивили, обыграв текущего лидера итальянской Серии А «Наполи» (3:2). Причём в Италии! Хотя тогда вмешалась красная карточка, которую получил один из игроков хозяев ещё до перерыва. Это сильно облегчило россиянам задачу. И всё же.

Правда, в третьем туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» отдал победу английскому «Лестеру» (3:4), ведя в счёте. Привет защитнику Николаю Рассказову передал Патсон Дака. В ответном матче в Англии место в воротах занял Александр Селихов, показал себя очень недурно. Гости даже вырвали ничью — 1:1.



Однако ситуация в группе по-прежнему неприятная. Красно-белые замыкают таблицу с четырьмя очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три пункта. Фактически при победе можно будет переместиться на одно из двух мест, дающих право на выход в плей-офф турнира. У «Легии» в активе шесть баллов, у «Лестера» — пять.



Вот только позволят ли итальянцы забрать три очка в Москве — вопрос интересный. Потому как сами отобрать их москвичи в таком состоянии едва ли могут. Накануне подопечные Лучано Спаллетти потерпели первое в сезоне поражение в чемпионате Италии, уступив на выезде миланскому «Интеру» (2:3).

Встреча получилась крайне непростой. Открыли счёт на 17-й минуте благодаря усилиям Петра Зелиньского, но уже к концу первого тайма уступали сами. Наиграть на ничью в итоге не получилось, да и ещё и потеряли лучшего бомбардира. Виктор Осимхен столкнулся с футболистом соперника и получил травму лица.



Подливает масла в огонь и своенравный владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Итальянец крайне обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Москве, а потому предлагал рассмотреть вопрос о переносе встречи на нейтральное поле. По сообщениям СМИ, УЕФА отказал. Только вот управленец на этот случай придумал выход.

«Наполи» прилетит в Россию вечером во вторник, переночует в столице, а на следующий день сразу после игры покинет страну. То есть предматчевая тренировка состоится в Италии. Как это отразится на свежести и состоянии футболистов, пока непонятно. А ведь состав итальянцев и без того порядком потрёпан.



Из-за коронавируса, скорее всего, не сыграют Алессандро Дзаноли, Диего Демме и Маттео Политано. Также под вопросом опорник Андре Замбо Ангисса и правый вингер Адам Уна. Что важно — каждый из этих игроков по ходу сезона не раз выходил на поле и получал практику. Так что Лучано Спаллетти придётся поломать голову перед игрой.



Всё это, несомненно, на руку «Спартаку». Однако можно задать логичный вопрос: надо ли? В СМИ давно начали обсуждать замену нынешнему главному тренеру. Сейчас появилось конкретное имя. Среди главных претендентов — Паоло Ваноли. Генеральный директор клуба не даёт никаких комментариев, но работать при таком фоне Витории явно тяжело.



С настроем в матче с «Краснодаром» у красно-белых было всё на удивление плюс-минус неплохо. Здорово смотрелся Виктор Мозес, который в Лиге Европы тоже местами бывает хорош. А потому вряд ли они станут отбывать номер. Можно было бы даже проверить «обе забьют» за 1.72. И всё же итальянцы гораздо крепче.

В Неаполе сильно помешала красная карточка, а теперь у неаполитанцев будет ещё и дополнительный стимул — месть за домашнее поражение. Кадровые потери, конечно, ослабят центр поля, у россиян будут шансы отличиться. Только вот в целом россияне не впечатляют совсем. Так что мы бы взяли «Х2 + обе забьют» за 2.01.

Прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» 24 ноября 2021 года

«Спартак» имеет неплохие шансы зацепиться за очки в Москве. «Наполи» испытывает некоторые кадровые потери из-за коронавируса и предматчевую тренировку проведёт в Италии. Однако состояние самих москвичей вызывает не меньше вопросов. Думаем, на гол наиграть могут, но без очков жаждущие мести за домашнее поражение итальянцы остаться не должны.



Ставка: обе забьют + «Наполи» не проиграет за 2.01.