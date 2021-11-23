«Шериф» — «Реал Мадрид». Кто сказал, что сказка молдавского клуба закончена?

24 ноября состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал Мадрид». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех молдавского клуба оценён экспертами в 12.00. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Где смотреть матч «Шериф» — «Реал»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал» 24 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал Мадрид» (24.11.2021)

Пятый тур Лиги чемпионов срывается с места. На 24 ноября запланировано восемь матчей. В группе D сойдутся молдавский «Шериф» и испанский «Реал». Встреча состоится в Тирасполе на стадионе «Шериф». Начало назначено на 23:00 мск, судит бригада Шимона Марциняка из Польши.

В этом сезоне Лиги чемпионов «Шериф» быстро завоевал статус главного открытия. Шутка ли — две победы в двух стартовых турах над сильнейшими клубами квартета! С ходу обыграли донецкий «Шахтёр» со счётом 2:0. А потом состоялась удивительная победа над «Реалом» с геройствами вратаря.



Если посмотреть на статистику, можно не поверить своим глазам. Мадридцы нанесли 31 удар по воротам против четырёх у гостей, а по угловым счёт вообще был 13:0. Но «Шерифу» и не нужны были угловые. Удивительная эффективность в атаке перевесила. Четыре удара по воротам, три из них — в створ. И два гола. Всё залетает — такое бывает.



Единственный гол испанцы забили с пенальти. С игры так и не отличились. Всё благодаря Атанасиадису, который совершил 11 сейвов. Также прекрасно себя показали Джасурбек Яхшибоев, открывший счёт в середине первого тайма, и Себастьян Тилль. Бывший футболист «Тамбова» забил победный мяч.

Впрочем, подопечных Карло Анчелотти та неудача не выбила из колеи. Второй осечки в Лиге чемпионов они себе до сих пор не позволили. Три матча — три победы с общей разницей 8:1. Для начала при доле везения дожали «Интер» (1:0), затем дважды досталось «Шахтёру» (5:0 и 2:1).



«Королевский клуб» занимает чистое первое место в группе с девятью очками. Ничья гарантирует попадание в плей-офф. «Интер» отстаёт на два балла, а «Шериф» — на три. «Шахтёр» располагается на дне квартета и ни при каких обстоятельствах не сможет обойти мадридцев.



Между прочим, «Реал» сейчас идёт на серии из семи игр без поражений. Причём на указанном отрезке состоялась всего одна ничья. Вряд ли команда захочет портить такую статистику. Тем более что разница в классе сомнений не вызывает, а 1:2 в Мадриде вряд ли забылись.

В то же время кадровых потерь достаточно. Без Вальверде и Себальоса будет сложно, отсутствию Эдена Азара и Гарета Бэйла уже давно никто не удивляется. Итак, у «Реала» пара заметных кадровых потерь и на день меньше отдыха. Плюс перелёт после яркой победы над «Гранадой».



Время на восстановление — важный фактор. Полузащита у мадридцев блистательная, но возрастная. А пространства для ротации не так много из-за кадровых потерь. В то же время у «Шерифа» практически оптимальный состав и родной стадион. Да и силы в минувшем туре чемпионата Молдавии сэкономили — спокойно обыграли «Флорешты».



Разумеется, шансы хозяев гораздо скромнее, но списывать их со счетов нельзя. Во-первых, они держат планку. Даже с «Интером» смотрелись достойно. Во-вторых, мадридцы в гостях вряд ли будут гнаться за крупным счётом. А с организацией и дисциплиной у подопечных Юрия Вернидуба порядок. Потому тотал меньше 3.5 гола смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал» 24 ноября 2021 года

Почти два месяца назад в Мадриде молдавский клуб сенсационно обыграл лидера группы. Повторить успех будет невероятно сложно, однако возрастная полузащита «Реала» на фоне плотного графика и перелётов вряд ли будет гнаться за крупным счётом. Града голов не ждём, защита у «Шерифа» в порядке.



Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.86.

Где покажут матч «Шериф» — «Реал»?