«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Лионель Месси увидит, что такое командная игра

24 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех французов оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Какой канал покажет матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ» 24 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» (24.11.2021)

Ноябрьская международная пауза осталась в прошлом, на очереди самое вкусное — Лига чемпионов. В группе А 24 ноября на стадионе «Этихад» состоится битва грандов: «Манчестер Сити» примет «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток даст Даниэле Орсато в 23:00 мск.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 26 баллами. До лидирующего «Челси» совсем чуть-чуть (три пункта), на хвосте тоже не висит «Ливерпуль» с 25 очками. Битва за золото обещает получиться что надо, ведь соискатели чудо как хороши.

В предыдущем туре подопечные Хосепа Гвардиолы показали себя выше всяких похвал. Без каких-либо проблем был повержен «Эвертон» (3:0). Справедливости ради этот клуб в последние недели разочаровывает. И всё же подавляющее преимущество (17:4 по ударам, 78% владения мячом) о многом говорит.

В Лиге чемпионов у англичан тоже порядок, в четырёх турах добыты три победы: над «Лейпцигом» (6:3) и дважды «Брюгге» (5:1 и 4:1). Поражение всего одно, причём состоялось оно как раз от «ПСЖ» (0:2). Пора мстить, благо что форму набрали отличную. В Манчестере французов ждёт тёплый приём.

«Горожане» не испытывают проблем с обороной, пропустили всего шесть мячей за 12 туров АПЛ, при этом сами отличились 25 раз. В еврокубковом состязании разница забитых и пропущенных похуже (+8), но ведь там и сыграно всего четыре матча. С результативностью проблем нет и возникнуть не должно.

Даже не имея в своём арсенале топового форварда, Гвардиола прекрасно справляется. Первая очная встреча с «ПСЖ» сложилась неудачно, не удалось даже забить. Хотя моменты возникали. С тех пор удалось хорошенько прибавить, на поле выйдет совсем другой коллектив.

«ПСЖ», в свою очередь, тоже не спал. В Лиге 1 лидирует с 37 баллами, ближайший преследователь отстаёт на 11 пунктов. Похоже, в нынешнем сезоне никто у него золото уже не заберёт. Да и с чего бы вдруг, прошлогоднее сенсационное чемпионство «Лилля» стало большим удивлением, обычно остальные находятся далеко позади.

После подписания Лионеля Месси и Серхио Рамоса от количества звёзд зарябило в глазах. На всех участках поля вроде бы должны располагаться мастера своего дела с богатейшим опытом игры. Однако тот же Рамос до сих пор не дебютировал из-за проблем со здоровьем. И главное — назвать парижан единым целым на данном этапе язык не повернётся.

Победы даются чаще всего благодаря индивидуальному мастерству футболистов. Довольно часто — с большим скрипом. Сыгранность и слаженность действий, свойственные подопечным Пепа Гвардиолы, гостям абсолютно незнакомы. Маурисио Почеттино обладает большим опытом, но с пестрящим суперзвёздами составом прежде не работал.

Из-за этого в Лиге чемпионов успехи не так хороши. «Манчестер Сити» обыграли, но опять же — чья это заслуга? Месси забил восхитительный гол дальним ударом, Идрисса Гейе не растерялся в образовавшейся суматохе у ворот противника. Тащить из матча в матч на своём горбу не сможет никто, даже Криштиану Роналду в «МЮ» не справляется.

Потому две осечки с замыкающим таблицу «Лейпцигом» (2:2) и скромным «Брюгге» (1:1) вполне закономерны. Несмотря на наличие высококлассных игроков, «ПСЖ» не является именно командой. В отличие от «Манчестер Сити», который даже без крутого нападающего играет великолепно. Потому возьмём П1 за коэффициент 1.68.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ» 24 ноября 2021 года

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали отличную форму, пропускают очень мало, а забивают порядочно. Они видятся фаворитами. Уровень взаимопонимания и культура игры гораздо выше, чем у «ПСЖ». К тому же у англичан состав тоже ого-го, именитых исполнителей хоть отбавляй. Ждём их победы.



Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.68.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ»?