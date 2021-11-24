«Спартак» — «Наполи», «Ман Сити» — «ПСЖ» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима практически вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 24 ноября.

На что ставить в футболе 24 ноября

Сегодня день Лиги чемпионов, но в Лиге Европы «Спартак» сыграет свой вынесенный матч с «Наполи». Команда Руя Витории не выигрывает уже 7 матчей, но в еврокубках москвичи выглядят лучше. На выезде грозных итальянцев удалось обыграть, но сейчас команда Спаллетти настроена взять реванш. Пожелаем красно-белым удачи.



Ну а в Лиге чемпионов супервывеска «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Лионель Месси сыграет с командой Хосепа Гвардиолы! Парижане победили англичан на своём поле, но затем теряли очки, поэтому пока во главе группы «Сити». Посмотрим, кто будет на первом месте после этой игры.



«Шериф» проведёт домашний матч с мадридским «Реалом». Молдаване смогли победить на выезде, удастся ли им набрать очки при поддержке своих болельщиков? В другом матче группы «Интер» принимает «Шахтёр».



Кроме того, «Атлетико» сыграет с «Миланом», «Ливерпуль» — с «Порту», а «Брюгге» — с «Лейпцигом». «Бешикташ» примет «Аякс», а «Спортинг» — дортмундскую «Боруссию».

На что ставить в хоккее 24 ноября

В КХЛ сегодня 6 игр. День начнётся на Дальнем Востоке матчами «Амура» с «Автомобилистом» и «Адмирала» с «Авангардом». Затем «Сибирь» встретится с «Сочи». Ну а уже вечером нас ждут игры «Локомотив» — «Йокерит», «Северсталь» — ЦСКА и «Динамо» М – «Трактор».

В ночь на четверг сразу 14 игр в НХЛ. Александр Овечкин постарается пополнить голевой счёт в игре с «Монреалем». Посмотрим, удастся ли Ови забить и приблизиться в списке снайперов всех времён к легендарному Уэйну Гретцки.

На что ещё ставить 24 ноября

Сезон в теннисе фактически завершён, до Нового года нам предстоит посмотреть только Кубок Дэвиса и мелкие турниры. В Манаме Евгений Карловский сегодня сыграет с Йоганнесом Гертайсом из Германии.



Ну и большое событие для поклонников НБА: 13 матчей в ночь на четверг. Здесь каждый любитель баскетбола сможет найти себе ставку по вкусу!