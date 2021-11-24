«Спартак» — «Наполи». Прогноз «Фонбет»: Руй Витория ещё повоюет

В Лиге Европы красно-белые выглядят лучше, чем в РПЛ. А шансы на плей-офф остались.

В среду, 24 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» примет на поле стадиона «Открытие Банк Арена» в Москве итальянский «Наполи». Сделать ставку на красно-белых можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Спартак»

«Спартак» занимает последнее, четвёртое место в группе С, но ещё не потерял шансы на выход в плей-офф. Набрал четыре очка за четыре игры, по разу добыв победу и ничью и дважды проиграв. В прошлом туре красно-белые сумели отобрать одно очко на выезде у английского «Лестера» (1:1).

В чемпионате России подопечные Руя Витории идут на 10-м месте после 15 туров. Не могут выиграть во всех турнирах на протяжении семи встреч, трижды проиграв и четырежды сыграв вничью. В прошлом матче уступили «Краснодару» в Российской Премьер-Лиге со счётом 1:2.

В какой форме «Наполи»

«Наполи» лидирует в группе С Лиги Европы, набрав семь очков. Итальянцы одержали две победы и по разу сыграли вничью и проиграли. Зато в последних двух турах одержали две уверенные победы над польской «Легией» – 3:0 и 4:1. Как видно, проблем с результативностью не наблюдается.

В чемпионате Италии неаполитанцы также являются лидерами, но потерпели первое поражение в сезоне в прошлом туре, уступив на выезде «Интеру» со счётом 2:3. Впрочем, в последних девяти матчах удалось одержать шесть побед, дважды сыграть вничью и один раз проиграть.

«Спартак» — «Наполи»: статистика личных встреч

До этого сезона пути команд пересекались только в далёком 1990 году. В 1/8 финала Кубка европейских чемпионов московский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч – 0:0 в гостях и 0:0 (5:3 по пенальти) дома.

В матче первого круга Лиги Европы нынешнего сезона «Спартак» неожиданно обыграл «Наполи» в гостях со счётом 3:2. Хотя тогда сильно облегчила жизнь полученная в первом тайме одним из футболистов хозяев красная карточка. Голы у россиян забили Квинси Промес (дважды) и Михаил Игнатов.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Спартак» — «Наполи» 24 ноября 2021 года

Ставка: «Спартак» забьёт за 1.50. (Сделать ставку).

«Спартак» сейчас находится в плохой форме, не выигрывает уже семь матчей подряд и истерзан кадровыми потерями. Но в Лиге Европы столичная команда выступает намного лучше, чем в чемпионате России. Легионеры на европейской арене преображаются и стремятся показать себя. Например, как Квинси Промес и Мозес в прошлой игре с «Лестером».

В нынешнем сезоне Лиги Европы красно-белые не сумели отличиться только в одной встрече — с «Легией» (0:1). Хотя тогда, прямо скажем, имели не одну возможность забить. Итальянскому клубу в первом круге забили на выезде сразу три гола. То же касается и матчей на внутренней арене. Москвичи не уходят с поля без забитого гола уже 10 встреч кряду.

«Наполи» по праву лидирует в чемпионате Италии, но не может похвастаться надёжной игрой в обороне в Европе. В нынешней Лиге Европы итальянский клуб пропустил в трёх из четырёх игр. Также не может сохранить свои ворота в неприкосновенности три последних матча. Несмотря на своё, мягко говоря, не самое лучшее состояние, подопечные Руя Витории вполне могут рассчитывать на гол.