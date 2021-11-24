«Вашингтон» — «Монреаль». Александр Овечкин добьёт финалиста Кубка Стэнли

25 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 03:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Монреаля» идёт за 3.44.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Монреаль»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 25 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 25 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.21. Гол в первые 10 минут идёт за 1.63, вероятность серии буллитов оценена в 9.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.

«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (25.11.2021)

Последний месяц осени потихоньку близится к своему завершению. В Национальной хоккейной лиге на 25 ноября запланировано сразу 14 встреч! Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить противостоянию «Вашингтона» и «Монреаля», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Отечественным любителям хоккея точно понравится.

«Вашингтон» замыкает тройку лучших на Востоке, набрав 27 баллов за 19 игр. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет всего два пункта, второе место занимает «Флорида» с 29 баллами в 18 встречах. В последних пяти играх «Кэпс» оступились лишь дважды, сумев набрать семь баллов из 10 возможных.

«Столичные» потерпели поражение в гостях от «Анахайма» (2:3 ОТ) и от новичка НХЛ «Сиэтла» (2:5). Обидно. Тем более что шесть из восьми последних встреч прошли отлично. Проиграть «Анахайму» не так зазорно, потому что он показывает себя на удивление неплохо. А вот получить такую пощёчину от новичка, у которого всего четыре победы, — это как минимум неприятно.

Есть и положительные моменты. Александр Овечкин забросил очередную шайбу. Том Уилсон оформил гол+пас, у Кузнецова и Орлова в активе по результативной передаче. Для Ови эта шайба стала 745-й в карьере. До Яромира Ягра остаётся всего 21 точный бросок. Темп, с которым забивает Овечкин, позволяет надеяться, что результат чешской легенды будет превзойдён ещё до олимпийской паузы.

«Монреаль» идёт на предпоследней, 15-й позиции в конференции, набрав всего 12 баллов за 20 встреч. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет 17 пунктов, от зоны плей-офф — восемь. Клуб выиграл всего пять раз со старта сезона. Да и в последних пяти встречах результат удручающий. Всё началось с поражения на выезде от «Детройта» (2:3 ОТ).

Затем последовало ещё два поражения на выезде и одно дома с общим счётом 4:14. Самое крупное — от разочаровывающего «Питтсбурга» (0:6). Зато накануне дома финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли сумел обыграть «Нэшвилл» (6:3). Во втором периоде отгрузил четыре шайбы, хотя и сам пропустил три в третьем периоде.

Александр Романов уже провёл 19 встреч, пока отметился лишь двумя очками. Не самые хорошие результаты, хотя на фоне прошлого сезона, где было всего семь баллов за 58 встреч, — нормально. Парень продолжает привыкать к НХЛ, нужно время. К тому же общее состояние команды усложняет задачу.

Теперь же канадцам придётся играть с «Вашингтоном», который в силу своих традиций идёт близко к первому месту. Многие помнят, что под конец регулярки клуб любит спускаться на четвёртую или пятую строчку, однако в этом сезоне показывает хороший хоккей. Илья Самсонов, например, недавно оформил два шат-аута подряд. Вратарская линия обретает уверенность.

К тому же «Вашингтон» одержал три победы в пяти последних личных встречах. При этом соперники любят обмениваться голами, общий тотал частенько переваливал за пять шайб. Впрочем, всё это датируется 2018-2020 годами. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ команды встречаются впервые.

«Монреаль» пока не впечатляет. Пропустил уже 70 шайб (против 44 у соперника). А забросил столько же, сколько пропустили «Кэпс». В то время как у американцев — 64 точных броска. И ещё один фактор, влияющий на «Канадиенс» — это отсутствие Кэри Прайса. Голкипер признался, что боролся с наркозависимостью. Сейчас уже прошёл лечение и даже тренируется по индивидуальной программе.

Не стоит забывать, что канадец помог «Монреалю» дойти до финала Кубка Стэнли. «Тампе» клуб уступил по серии 1-4 в итоге, но заслуг вратаря это не умаляет. Пока же на последнем рубеже Джейк Аллен с двумя «сухарями» за 14 встреч. Однако лучше выглядит вратарская линия «Вашингтона». Есть Самсонов, Ванечек тоже неплох. При этом Илья наравне с Бобровским ещё не проигрывал в основное время.

Мы бы попробовали поставить на победу «Вашингтона» за 1.83. Чуть интереснее выглядит комбинированная ставка «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.99. Ови голоден на голы, команда идёт неплохо, первые два звена особенно эффективны. Да и нужно реабилитироваться за разгром от новичка НХЛ. У «Монреаля» вдобавок семь игроков будут отсутствовать, что тоже даёт преимущество хозяевам.

«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 ноября 2021 года

«Монреаль» проиграл 15 встреч со старта сезона. Плетётся на 15-й строчке. А хозяева пока выглядят уверенно. Последнее поражение придаст мотивации. При этом у канадцев проблемы как во вратарской линии, так и с травмированными, которых достаточно. Поэтому играем победу «Вашингтона».

Ставка: победа «Вашингтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.99.

Эксперты оценили шансы Овечкина забить в ворота «Монреаля».